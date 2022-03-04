Vali Yavuz’a giden İMO Kocaeli heyetine başkanın yanı sıra şube sekreteri İsmail Yaruk, sayman Ali Akgün, Behra Sayan Erşan, Şerafettin Vural, Murat Karadeniz, Taner Sarıbek, Önder Yalçınkaya, Halis Furkan Kocakulak, Mehmet Oğuzhan Çakmak ve Şube Sekreteri Berkay Güngör de eşlik etti. 13. Dönem Yönetim Kurulu olarak şube çalışmalarından ve yeni yönetimleri ile planladıkları çalışmalar konusunda Vali Yavuz’a bilgi veren heyet, yaklaşık bir saat süren görüşmede ulusal ve yerel gündeme dair konular da konuştular.
04 Mar 2022 - 16:35- Gündem Güncelleme: 04 Mar 2022 - 16:36
İMO Kocaeli’nin yeni yönetimi Vali Yavuz’a gitti
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 13. Genel Kurul ile İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı seçilen Doç. Dr. Utkan Mutman ve yönetim kurulu, Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.