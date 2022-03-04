İMO Kocaeli’nin yeni yönetimi Vali Yavuz’a gitti

Vali Yavuz’a giden İMO Kocaeli heyetine başkanın yanı sıra şube sekreteri İsmail Yaruk, sayman Ali Akgün, Behra Sayan Erşan, Şerafettin Vural, Murat Karadeniz, Taner Sarıbek, Önder Yalçınkaya, Halis Furkan Kocakulak, Mehmet Oğuzhan Çakmak ve Şube Sekreteri Berkay Güngör de eşlik etti. 13. Dönem Yönetim Kurulu olarak şube çalışmalarından ve yeni yönetimleri ile planladıkları çalışmalar konusunda Vali Yavuz’a bilgi veren heyet, yaklaşık bir saat süren görüşmede ulusal ve yerel gündeme dair konular da konuştular.