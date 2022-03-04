Soıyluçiçek: TÜİK'in verilerine de güvenmiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, TÜİK'in şubat ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından iktidarı eleştiren değerlendirmede bulundu. Başkan Soyluçiçek, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı. Rakamlardan da görüldüğü üzere daha yeni yıla gireli 2 ay olmuşken enflasyon yüzde 50'yi geçti. 2 ayda yüzdelik dilimin yarısına gelen enflasyon bir iki ay sonra yüzde yüzü geçer diye tahmin ediyorum. Fakat TÜİK'in bu verilerinin doğruluğuna da inanmıyorum” dedi.