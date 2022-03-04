04 Mar 2022 - 16:36- Siyaset G: 04 Mar 2022 - 16:37

Soıyluçiçek: TÜİK'in verilerine de güvenmiyorum
Soıyluçiçek: TÜİK'in verilerine de güvenmiyorum mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, TÜİK'in şubat ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından iktidarı eleştiren değerlendirmede bulundu. Başkan Soyluçiçek, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı. Rakamlardan da görüldüğü üzere daha yeni yıla gireli 2 ay olmuşken enflasyon yüzde 50'yi geçti. 2 ayda yüzdelik dilimin yarısına gelen enflasyon bir iki ay sonra yüzde yüzü geçer diye tahmin ediyorum. Fakat TÜİK'in bu verilerinin doğruluğuna da inanmıyorum” dedi. 

04 Mar 2022 - 16:36 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.771.562 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Soıyluçiçek: TÜİK'in verilerine de güvenmiyorum mask
Soıyluçiçek: TÜİK'in verilerine de güvenmiyorum
SP Gebze Erbakan Hoca için lokma dağıttı mask
SP Gebze Erbakan Hoca için lokma dağıttı
DEVA Karamürsel’in yeni hizmet binası açıldı mask
DEVA Karamürsel’in yeni hizmet binası açıldı
Memleket Partisi’nin genel kuruluna Muharrem İnce geliyor mask
Memleket Partisi’nin genel kuruluna Muharrem İnce geliyor
CHP'li Yıldızlı Bakan Soylu’ya seslendi mask
CHP'li Yıldızlı Bakan Soylu’ya seslendi
"2023’e kadar frene basmak yok" mask
"2023’e kadar frene basmak yok"
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL