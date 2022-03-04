Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizde kamuda çalışan milyonlarca memuru ilgilendiren “yemek yardımı” maalesef, buna dair 1986’da yayımlanan Yönetmelikten beri “yılan hikayesine dönmekten” kurtulamamıştır. Konuyu bilmeyen yurttaşlarımız için izah etmek gerekirse bu Yönetmelik, “ Yemek nasıl verilir hükmünden ziyade, “yemek nasıl verilmez” hükümlerini barındırmaktadır. Bu garip Yönetmelik, özetle yemeği “kuponla, kartla, çekle, nakdi olarak ödeyemezsin” demektedir. Kocaeli Merkezi hükümetin ve siyaset alanının, “aya mekik göndermekten” bahsettiği 21. Yüzyılda kendi memuruna yemek vermeyi hala “içinden çıkılmaz şartlara” bağlamış olması, biz gerçek sendikalar için artık katlanılmaz hale gelmiştir. İşin daha da acısı BM’ye kayıtlı 193 Ülke içerisinde, memuruna yemek vermeyi bu şekilde şarta koşan yegane Ülke maalesef Türkiye’dir. İşin daha da acısı, Yönetmeliğin hali dahi, bir memura günlük öğün bedeli olarak 6 ile 10 TL belirlemiştir. Kocaeli’nde ya da Türkiye’nin herhangi bir lokantasında (TBMM Hariç!) 10 TL’ye yemek var mıdır kalmış mıdır? merak ediyoruz.”
04 Mar 2022 - 16:36- Gündem Güncelleme: 04 Mar 2022 - 16:38
TÜM BEL-SEN'den Büyükşehir ve İSU'ya çağrı
Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü'nde çalışan binlerce memur için yemek yardımı yapılmasını talep etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.