ADD: Zeytin hayattır

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, Resmi Gazete’de yayınlanan “Zeytinlikler” ile ilgili yönetmenliğe karşı yazılı bir basın açıklaması yayınladı. ADD yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle zeytinlik cinayetinin önü açılmış oldu. İktidarın Zeytin Yasasını işlevsiz hale getirecek bu yönetmelik değişikliğiyle, birçok maden projesinin önü açılmış olacaktır. Bu bir doğa katliamıdır. Atalarımızdan emanet aldığımız, çocuklarımıza borçlu olduğumuz yaşam alanlarımızın yok edilmesine giden yolun kapı eşiğidir.

“İZİN VERİLMESİ NE SAĞLAMAKTADIR”

Değişiklik ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, madencilik faaliyetini yürütecek kişinin faaliyetinin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski haline getireceğini taahhüt etmesi şartıyla, Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilmesi” ne olanak sağlamaktadır.”