Aşçılar Federasyonu’na Kocaeli'den şef

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'nun genel kurulunda Kocaeli Aşçılar ve Turizmciler Derneği Başkanı ve Tryp By Wyndham Otel Şefi Emre Oruç, genel sekreterlik görevine getirildi. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (Tasfed)'nun 6’ıncı Olağan Genel Kurulu Gebze’de yapıldı.

ORUÇ, GURURUMUZ OLDU

Yeterli çoğunluğun oy kullandığı kurulda Bayram Özrek başkan seçilirken, genel sekreterliğe oy çokluğu ile Kocaeli'den Emre Oruç getirildi. Gastronomi ve turizm camiası olarak Kocaeli'mize yeni bir başarı daha getiren Emre Oruç, hepimizin gururu oldu.

SORUMLULUĞUMUZ VARDIR

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'nun yeni genel sekreteri Emre Oruç yaptığı açıklamada, “TAŞFED, ülkemizde turizm camiasının yakından bildiği, devletimiz tarafından tanınan, saygın ve köklü bir kuruluştur. Bildiğiniz üzere Kocaeli Aşçılar ve Turizmciler Derneğimiz de TAŞFED’e bağlı bir dernektir. Bundan dolayı federasyonumuzun genel kurulunda olma hakkımız ve sorumluluğumuz vardır.

BÜYÜK ONUR DUYDUM

Federasyonumuzun 2022 genel kurul seçimleri yapılmış ve sayın Bayram Özrek yeniden başkan seçilmiştir. Ayrıca Federasyonumuz yönetimi tarafından Genel Sekreter adayı gösterilen şahsım için öncelikle onur duyduğumu belirtmek isterim. Bu öneri, oy çokluğu ile kabul edilerek yeni sorumluluklar tarafıma verilmiştir.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞMAK

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Genel Sekreteri olarak, ülkemiz turizmine ve aşçılık camiasına katkı sağlamak, yeni değerler katmak, dinamik bir duruş ile gece gündüz çalışmak artık boynumuzun borcudur. Kocaelimize ve ülkemize hayırlı olsun”dedi.