Gelecek Partililer sanayi esnafını dinledi: Çark artık dönmüyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar ve başkan yardımcılarıyla birlikte İzmit Sefa Sirmen Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Genel başkan yardımcısı Doğan Demir ve il başkanı Serap Çakır ile beraberindekileri oldukça sıcak karşılayan esnaf, özellikle pandemi döneminde devletten destek alamadıklarını belirterek, “Açıklanan destek paketleri hep lafta kaldı. Girdi maliyetlerimiz sürekli artarken, gelirlerimiz de aynı oranda düştü. Vergi yükü deseniz başlı başına büyük sorun. Çark artık dönmüyor. Gerçek anlamda sorunlarımıza el atılmasını bekliyoruz. Unutulmasın ki küçük sanayi batarsa toplumun her kesimi büyük zarar görür” dediler.

Ziyaretlerinin amacının esnafı dinlemek, sorunları yerinde tespit etmek olduğunu ifade eden Doğan Demir ile Serap Çakır da yaptıkları açıklamalarda, “Her bakımdan kötü yönetilen değil, hiç yönetilemeyen bir ülkede yaşıyoruz. Adaletin olmadığı yerde ne ekonomi olur, ne gelir dağılımı dengesi. Pandemi süreci de maalesef kötü yönetildi. Eninde sonunda sandık önümüze gelecek. Umutsuzluğa kapılmak yok. Ülkemizde bu sorunları aşacak potansiyel fazlasıyla var. Yeter ki yönetim liyakatli insanlara teslim edilsin” diye konuştular.