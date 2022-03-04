Akaryakıt zamlarına “Dur” denilsin

Otobüs firmaları, servis araçları, kamyon taşımacılığı yapan kooperatifler, kuryeler ve minibüsçüler başta olmak üzere üretim sektöründe çalışıp nakliye yaptırarak ürününü satan herkes gelen fahiş fiyat politikası yüzünden sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Piyasalar her gün gelen zam haberleriyle çalkalanıyor. Motorin ’in fiyatı 20 TL’ye ye yaklaşan ülkemizde 60 litre deposu olan bir araç bin 200 TL’ye doluyor. Bu şu anlama geliyor bir asgari ücret 3,5 depo motorine eşdeğer oldu.

EYLEMLER BAŞLIYOR

Akaryakıta gelen zamların ardından servisçiler, peşin aldıkları yıllık öğrenci taşıma ücretlerine yüzde 20’lik ek bir zam yaptı. Taşımacılık sektöründe ilk defa böyle bir durum yaşandı. Servisçiler peşin aldıkları yıllık taşıma ücretlerini güncelleyip velilerden ek ödeme talep etti. Ana gider akaryakıt olan tüm sektörlerde sıkıntı var. Bunlardan biri de kuryeler. Kurye işi yapanlar sosyal medya üzerinden başlattıkları kontak kapatma eylemine tüm vatandaşları davet ediyor. 6 Mart Pazar günü yapılacak olan kontak kapatma eylemi, birçok sektörde işin durmasına neden olacak.

“VATANDAŞIN DA DURUMU BELLİ”

Akaryakıt zamları ile ilgili konuşan Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek, “Çalışmış olduğumuz firmalardan gelen akaryakıt farklarını alıyoruz. Eskiden beri bu böyleydi. Fabrikalar daha çok etkileniyor. Onlar da üretmiş olduğu ürünlerde zam yapıyor. Bu kısır bir döngü halini aldı. Devletimizin ve dünyanın durumu belli. Vatandaşın da durumu belli. Okul servislerinde durum daha farklı oluyor. Dönem arasında yüzde 20’lik zam aldık. Bu velileri de etkiliyor. Vatandaş ya çocuğunu okula göndermeyecek ya da farklı bir yol bulacak” dedi.

“VERİLEN DESTEKLER KAYBOLDU”

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise, “Böyle bir şey beklemiyorduk. Esnaf ciddi zararda. Pandemi bize sayısal olarak zarar verdi. Günlük binişler 250 bin civarında azaldı. İşletme giderlerimiz arttı. En önemli giderimiz yakıt. Şimdiye kadar yüzde yüz oranında zam geldi. Duracağı yer belli değil. Bizim için sıkıntı. Maddi anlamda sıkıntı var. Olağanüstü bir hal. Bizden kaynaklanan bir durum değil. Tekerin dönmesi için gerekli şartlar büyükşehri belediyesi tarafından sağlanmalı. Son verilen destekler son mazot zammı ile kayboldu” dedi.

“HOŞ BİR ŞEY DEĞİL”

S.S. 6 Nolu Şehir İçi Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Timurçin Sevilmiş, “Hoş bir şey değil. Bizde dolmuş taksi sistemi kalktı. 2 senedir Koronadan dolayı büyük sıkıntımız vardı. Akaryakıt zamları da olumsuz etkiledi. Şoför arkadaşlara istedikleri paraları veremedik. Şimdiye kadar biriktirdiklerimiz harcıyoruz. 2 senedir taksiye dönüşmek için mücadele ediyorduk. Onu da neticelendirdik. Plakalarımızı aldık. Taksi olarak devam edeceğiz ama sıkıntı yine de var. Arabalarımızı ufalttık. Giderlerimiz az da olsa düştü. Ama yine de esnaf olarak zor günler geçiriyoruz. Derhal önlem alınmalı” şeklinde konuştu.

“DÜNYA BİR SAVAŞTA”

S.S. Kocaeli Marmara Karayolları Taşıma Kooperatifi Başkanı Hakan Zorlu ise, “Mazota zam geliyor. Dünya bir savaşta. Rusya’nın akaryakıttaki üstünlüğü de ortada. Savaştayız. Savaşta olduğumuz için kabulleniyoruz. Marmara Taşıyıcılar Birliği Başkanıyım. Sene başında bir zam aldık. Anormal şartlardayız. Normal bir durum olmadığımız için zamlara anormal diyemiyoruz. İnşallah Devletimi Akdeniz’de bulduğu gazı çıkartır da biz de rahatlarız” dedi.

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11 Kasım 2021 8,08 8,2 6,56

16 Kasım 2021 8,08 8,2 6,81

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