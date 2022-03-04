AKP'li Güney: Büyükakın İzmit’te hizmet belediyeciliğini bolca dolduruyor

AKP’lilerin partililerle bir araya geldiği, görüş ve önerilerini dinlediği danışma meclisi 3 Şubat’ta Çayırova ile başlamıştı. AKP İl Teşkilatı bugün gerçekleştirilen İzmit İlçe Danışma Meclisi ile danışma meclislerini noktaladı. Düzenlenen danışma meclisine

“MİLLETİMİZİN AKLIYLA ALAY EDİYOR”

Açılış konuşmasını yapan AKP İzmit ilçe Başkanı Ali Güney, “Yerel yönetimler danışma meclisi yapmak bizim için zorunlu değildi. Ancak İzmit’i hiçbir şeyden yok saymak bize yakışmak diyerek böyle bir şey yaptık. İzmit’i 3 yıldır yöneten anlayışı görünce bunu yapmak daha anlamlı hale geldi. 2023’e yönelik seçim çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Çok güçlü bir teşkilat yapısına sahibiz. Sandık çalışmalarımızı da şimdiden tamamladık. Hemen, her gün saha çalışmalarımızı yapıyor, esnafımızı, vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Sosyal medyanın öneminin de farkındayız. Milletimizin aklıyla alay edenlere bırakmıyoruz. İzmit’i hiçbir şeyden mahrum bırakmayacağız. İzmit’i yeniden inşa eden, bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Tahir Büyükakın’a teşekkür etmek istiyorum. Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’ne imza atan, şehrin göbeğini daha da genişleten, tramvay hattını uzatan başkanımız Büyükakın, Ağustos böceği gibi yan gelip yatan İzmit’te boş bıraktığı hizmet belediyeciliğini bolca dolduruyor” dedi.

“KALDIRIM BOYASA GENEL MERKEZE HABER VERİYOR”

İzmit Belediyesi’ni eleştiren Güney “Burada sadece sosyal medyadan belediyecilik yapılacağını, iki tweet ile ilçemizi yöneteceğini zanneden bir anlayış var. O yüzden halkın karşısına geçerek ne yaptığını söyleyemiyor. Kendi partililerine dahi iki kelime edemiyor. Bizim zorlamalarımızla ve meclis üyelerimizin gayretleri dışında hiçbir şey yapamıyor. Boyanın rengini değiştirmek bunlar için tek çalışma. Kaldırım boyansa genel merkeze haber veren bu anlayışı, Fethiye gibi caddeyi ortadan ikiye bölüp bıraktığını görüyoruz. Kurdukları ittifakın adında bile ittifak edemeyenler Yeşilova’ya bir şey yapamaz, Hendek kazanlarıyla birlikte olanlar hiçbir hizmet veremezler. İzmit’i bu iş bilmez zihniyetten kurtarmak boynumuzun borcudur” ifadelerinde bulundu.