04 Mar 2022 - 20:00- Gündem G: 04 Mar 2022 - 20:02

İşte 4 Mart 2022 vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Mart 2022 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 180 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
İşte 4 Mart 2022 vaka ve vefat sayısı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 4 Mart verilerine göre, 365 bin 614 test yapıldı. Son 24 saatte, 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi. Bugün 63 bin 311 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 180 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 3 Mart verilerine göre, dün 398 bin 242 test yapılmıştı. Dün, 49 bin 424 vaka tespit edilirken, 188 kişi hayatını kaybetmiş ve 66 bin 873 kişi sağlığına kavuşmuştu.

04 Mar 2022 - 20:00 - Gündem

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