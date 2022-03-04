Büyükakın’dan Özak’a: Pusulası şaşınca Allah böyle şaşırtıyor

Büyükşehir Belediyesi eski Başkanvekili Zekeriya Özak’ın Interteks ve Büyükşehir’in birçok projesini eleştirmesinin ardından İYİ Parti’ye geçmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın AKP İzmit İlçe Danışma Meclisi’nde, “Beyefendi senin dediklerine mi bağlı kalacağız? İnsan, yol arkadaşlarını bırakıp sonra abuk, sabuk açıklamalar yapar mı? O binayı bile bile çürütmüşüz. Seni Allah’a havale ediyorum. İlla bir yerin başı olma derdinde olunca, pusulası şaşınca işte Allah böyle şaşırtıyor” dedi.