Büyükakın’dan Özak’a: Pusulası şaşınca Allah böyle şaşırtıyor

Büyükşehir Belediyesi eski Başkanvekili Zekeriya Özak’ın Interteks ve Büyükşehir’in birçok projesini eleştirmesinin ardından İYİ Parti’ye geçmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın AKP İzmit İlçe Danışma Meclisi’nde, “Beyefendi senin dediklerine mi bağlı kalacağız? İnsan, yol arkadaşlarını bırakıp sonra abuk, sabuk açıklamalar yapar mı? O binayı bile bile çürütmüşüz. Seni Allah’a havale ediyorum. İlla bir yerin başı olma derdinde olunca, pusulası şaşınca işte Allah böyle şaşırtıyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.