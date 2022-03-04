04 Mar 2022 - 21:05- Siyaset G: 04 Mar 2022 - 21:07

Büyükakın’dan Özak’a: Pusulası şaşınca Allah böyle şaşırtıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İYİ Parti’ye geçen Büyükşehir Belediyesi eski Başkanvekili Zekeriya Özak’ın eleştirileriyle ilgili “O binayı bile bile çürütmüşüz. Seni Allah’a havale ediyorum. İlla bir yerin başı olma derdinde olunca, pusulası şaşınca işte Allah böyle şaşırtıyor” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Büyükakın’dan Özak’a: Pusulası şaşınca Allah böyle şaşırtıyor mask

Büyükşehir Belediyesi eski Başkanvekili Zekeriya Özak’ın Interteks ve Büyükşehir’in birçok projesini eleştirmesinin ardından İYİ Parti’ye geçmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın AKP İzmit İlçe Danışma Meclisi’nde, “Beyefendi senin dediklerine mi bağlı kalacağız? İnsan, yol arkadaşlarını bırakıp sonra abuk, sabuk açıklamalar yapar mı? O binayı bile bile çürütmüşüz. Seni Allah’a havale ediyorum. İlla bir yerin başı olma derdinde olunca, pusulası şaşınca işte Allah böyle şaşırtıyor” dedi.

 

04 Mar 2022 - 21:05 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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