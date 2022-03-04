AKP İzmit İlçe Danışma’da eleştiriler Hürriyet’e, övgüler Büyükakın’a: “Hangi yalanı düzeltelim”

AKP’lilerin partililerle bir araya geldiği, görüş ve önerilerini dinlediği danışma meclisi 3 Şubat’ta Çayırova ile başlamıştı. AKP İl Teşkilatı bugün gerçekleştirilen İzmit İlçe Danışma Meclisi ile danışma meclislerini noktaladı. Düzenlenen danışma meclisine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, MKYK Yedek Üyeleri Davut Coşkun Şiviloğlu, Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Beledi Meclis Üyeleri, İl eski Başkanı Mahmut Civelek, Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, eski ilçe başkanları ve partililer katıldı. Divan üyeliklerini İlçe Ana Kademe Yerel Yönetimler Başkanı Cemil Kanpara, İlçe kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Güzide korkut, Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Kenan Birdane yaptı.

“MİLLETİMİZİN AKLIYLA ALAY EDİYOR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan AKP İzmit ilçe Başkanı Ali Güney, “Yerel yönetimler danışma meclisi yapmak bizim için zorunlu değildi. Ancak İzmit’i hiçbir şeyden yok saymak bize yakışmak diyerek böyle bir şey yaptık. İzmit’i 3 yıldır yöneten anlayışı görünce bunu yapmak daha anlamlı hale geldi. 2023’e yönelik seçim çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Çok güçlü bir teşkilat yapısına sahibiz. Sandık çalışmalarımızı da şimdiden tamamladık. Hemen, her gün saha çalışmalarımızı yapıyor, esnafımızı, vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Sosyal medyanın öneminin de farkındayız. Milletimizin aklıyla alay edenlere bırakmıyoruz. İzmit’i hiçbir şeyden mahrum bırakmayacağız. İzmit’i yeniden inşa eden, bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Tahir Büyükakın’a teşekkür etmek istiyorum. Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’ne imza atan, şehrin göbeğini daha da genişleten, tramvay hattını uzatan başkanımız Büyükakın, Ağustos böceği gibi yan gelip yatan İzmit’te boş bıraktığı hizmet belediyeciliğini bolca dolduruyor” dedi.

“KALDIRIM BOYASA GENEL MERKEZE HABER VERİYOR”

İzmit Belediyesi’ni eleştiren Güney “Burada sadece sosyal medyadan belediyecilik yapılacağını, iki tweet ile ilçemizi yöneteceğini zanneden bir anlayış var. O yüzden halkın karşısına geçerek ne yaptığını söyleyemiyor. Kendi partililerine dahi iki kelime edemiyor. Bizim zorlamalarımızla ve meclis üyelerimizin gayretleri dışında hiçbir şey yapamıyor. Boyanın rengini değiştirmek bunlar için tek çalışma. Kaldırım boyansa genel merkeze haber veren bu anlayışı, Fethiye gibi caddeyi ortadan ikiye bölüp bıraktığını görüyoruz. Kurdukları ittifakın adında bile ittifak edemeyenler Yeşilova’ya bir şey yapamaz, Hendek kazanlarıyla birlikte olanlar hiçbir hizmet veremezler. İzmit’i bu iş bilmez zihniyetten kurtarmak boynumuzun borcudur” ifadelerinde bulundu.

“YAPMAK DEĞİL YIKMAK İÇİN GELDİLER”

Güney’in ardından konuşan AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, “228 aktif arkadaşımız ile sahadayız. 22 bine yakın büyük bir kadın hareketiyiz. Önemli olan bu davanın neferi olmak. İzmit’i temsil eden belediye başkanımız yok ama sayın Tahir Büyükakın var” dedi. Atabay’ın ardından konuşan İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, “İzmit’te üzerine düşen görevlerini yerine getiremeyen bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Yapmak değil yıkmak için geldiklerini bütün İzmit görmüş oldu. Gençliğin abisi Tahir Büyükakın var. Bu milletin parasını reklama yatıranlara farkı anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“2 AY DEDİLER 10 AY OLDU”

Gümüş’ün ardından konuşan İzmit Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, “Kimi zaman sahada kimi zaman ise belgeler üzerinden milletimizin menfaatine ne varsa takip ediyoruz. İzmit’in devam eden iki projesi var: Fethiye ve Turan Güneş yenileme projesi. Fethiye Caddesi’nde Fatma Hanım ‘ben yapacağım’ diyeli 765 gün oldu. İlk kazmayı vurdu dört ay oldu. İlk söylemi ‘yürüyüş yolundan önce Fethiye Caddesi’ni bitireceğim’ dedi. Son mecliste ‘zaten projemizin süresi 300 gün’ dedi. Bekliyoruz. Turan Güneş Caddesi’nde ise bölge sakinleri bir sabah uyandıklarında iş makineleriyle karşılaştılar ve caddenin kaldırımları kırıldı. ‘2 ay içerisinde bitireceğiz’ diye afiş asıldı. Bugün 10 ay oldu. Şimdi ‘burayla ilgili tarih veremiyoruz’ diyorlar. İzmit’te AK Partili belediyelerin yapmış olduklarına sahip çıkın bu da kardır dedik; Gölkay Park, Cephanelik Mesire Alanı çürüdü gitti” dedi.

“MECLİSTE BİR TÜRLÜ LAF ANLATAMADIK”

İzmit Belediyesi’nin yalan söylediğini belirten Tutuş, “Cuma namazı çıkışı cemaate çay ikramı, esnafa musluklar için aparat, ineklere sağım aparatı dağıtmak, köylülerimize 2 adet biber fidanı vermek, kentsel dönüşüm yapacağız diyerek merdiven boyamak, lavanta üretiyoruz deyip binlerce lavantayı çöpe atmak, 400 bin çiçeği kurutup çöpe atmak, yangın çıkmış caminin elektrik tesisatı yanmışken priz değiştirirken poz vermek, kurulmamış şirketlere, kendi yandaşlarına ihalesiz işler vermek gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. İller bankası kredimizi kesti yalanları vardı. 2018’de 87 milyonken 2022 yılında 176 milyon TL’ye çıkmış. ‘Sizin borçlarınızı ödemekten belimiz bükündü’ söyleminde belediyeyi aldığında borç 210 milyondu şimdi 320 milyon. Kredi yetkisi zaten o kadar alınabiliyordu; tamamına yetki verdik; o kadar araç alabildiler. ‘Bize eksik yetki verdiniz, araçları alamadık’ diye sürekli yalan söylüyorlar. Mecliste bir türlü laf anlatamadık” ifadelerinde bulundu.

“CEDİT’İ BIRAKIP KAÇMADIK”

Tutuş’un ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “134 tanesi bitti. Yaklaşık 1 milyar TL yatırım. 41 tanesi sahada devam ediyor, 56 tanesi planlama aşamasında. Birincisi Cedit. Bırakıp kaçmadık. Cedit’te seçim zamanı yapacağız deyip seçim sonrasında yapamıyoruz demedik. Bizim öyle bir projemiz yoktu ama oradaki vatandaşlar için yapılması gerekiyordu; yüzde 99 vatandaşımızın rızası sağlandı. Yaklaşık 12.6 hektar alanda tamamlandı; hızlı bir şekilde devam ediyor. 129 tane otobüs alındı ve şu an sahadalar. Yürüyüş yolu her geçen gün daha güzel oluyor. Biz ağız alışkanlığı ‘yürüyüş yolu’ diyoruz ama orası başka bir yer oldu. İnsanların yürüdüğü bir yer değil artık oturuyorlar da. Orası tamamlandıktan sonra kendi içinde üç tane oturma alanı olan başka bir alan haline geldi. Cumhuriyet Bulvarımızı yüzümüzün akıyla tamamlayacağız. İhaleye dava açtırdılar; mahkeme kararıyla müteahhit bırakmak durumunda kaldı. Müteahhit bırakıp kaçmadı; mahkeme kararıyla bırakmak zorunda kaldı” dedi.

PROJELERİN NE ZAMAN BİTECEĞİNİ ANLATTI

Çalışmalar hakkında da konuşan Büyükakın, “O kadar çok yalan var ki hangisini düzeltelim. Biz artık yalanlarla mücadele etmeyi bıraktık işimize bakıyoruz. Her gün yalan söylüyorlar. Akla hayale gelmeyecek yalanlar söylüyorlar. Durup bunların yalanlarına cevap versek her gün basın toplantısı yapmak zorunda kalırız. En son onlar ne diyorsa desin biz işimize bakalım dedik. Müteahhit yapamıyor, kalan kısmını biz yapıyoruz. Büyükşehir belediyesinin elemanları müteahhittin sorumluluğu olmayan alanlarda çalıştılar. Eğer müteahhittin sorumluluğu olan yerlerde yapılıyorsa onlar da kalan işler. Tamamı Büyükşehir tarafından yapılıyor. Stat, bağlantı yolunun ihalesini yaptık. Hafta sonu gittim baktım; hiçbir problem yok. Bu da inşallah bir yıl gibi zaman zarfında bitecek. Kuruçeşme tramvay hattı ilerliyor. Orada da herhangi bir aksama yok. Sadece çelik piyasasının durumundan dolayı müteahhit çelik tedarikinde zorlanıyor” ifadelerinde bulundu.

ÖZAK’A CEVAP VERDİ: İŞTE ALLAH BÖYLE ŞAŞIRTIYOR

İYİ Parti’ye geçen Büyükşehir Belediyesi eski Başkanvekili Zekeriya Özak’ın eleştirileri hakkında da konuşan Büyükakın, “Bazen de içimizdekiler yapıyorlar. Burada duruyorlar her şey yolunda gidiyor. Onlar yaptığında 10 numara sonra tamam dur biraz başkası yapsın dendiğinde adamlar ibiği düşüyor ve her şeyi söylüyorlar onları Allah’a havale ediyorum. Biz kendimize yakışanı yapacağız ama meydanı da boş bırakmayacağız. Biz üslubumuzu asla bozmayacağız ama meydanı da boş bırakmayacağız. Interteks iyi bakılsaymış da, tamir edilseymiş de. Hiç bizim aklımız ermiyor. Tam 6 ay mühendis arkadaşlarımız ona baktılar. Betonlarının altına inildi, hepsinin altında detaylı bakıldı. Bugünkü fiyatlarla 6 ay önceki fiyatlarla onarım için 120 milyon lira harcama gerektiğini tespit etti arkadaşlarımız. Yenisi için 150 milyon vermek yerine şehrin zaten sıkışan, artık merkezinde kalan bir yerde yapmak yerine başka yerde yaparak şehrin merkezindeki sıkışıklığını yayabilir miyiz dedik. Kartepe’deki, alanı yıllardır ranta çevirmek istiyorlardı; biz kamu için satın aldık. 90 milyon lira verdik. Sadece fuar alanı değil kongre merkezi, otel ve benzeri projelerin bulunduğu yer hakkında çalışıyoruz. Geçmişin teknolojisiyle yapılmış olan mekana bağlı kalmak yerine yeni bir mekanı tasarlamak kararını verdik. Beyefendi senin dediklerine mi bağlı kalacağız? İnsan, yol arkadaşlarını bırakıp sonra abuk, sabuk açıklamalar yapar mı? O binayı bile bile çürütmüşüz. Seni Allah’a havale ediyorum. İlla bir yerin başı olma derdinde olunca, pusulası şaşınca işte Allah böyle şaşırtıyor” dedi.

“OTOPARK FARKLI LOKASYONLARDA YAPILABİLİR”

Otopark sorunu hakkında da konuşan Büyükakın, “Milli İrade Meydanı’nın altında 10 bin tane araç sığacak otopark yapılır diyorlar. Bu yolların kapasitesi var. Biz bu hesapları yapmıyor muyuz? Yarın metro istasyonu için girildiğinde o zaman otopark için çalışma düşünülebilir. Yaklaşık 400 kadar aracın gireceği şu bölgede otopark alanı oluşturuluyor. Alanın üstünü şunun için kapatıyoruz: üstünü kapatmadığınızda insanlar kışın yağmurda yazın güneşte gelmiyorlar. O yüzden kapatmamız lazım dedik. Dinlemek istemeyen kulaklara davul çalsan fayda yok. Kentin otopark sorunu konusunda asansörlü 150-200 aracın girdiği lokal çözümler üreteceğiz. Mesela sağlık dairenin kullandığı yere, İzmit Lisesi’nin orada Milli Emlak’tan alıp yapılacak yerler var. Şehrin farklı lokasyonlarında yapılabilir. Fuar Alanı’nda önümüzdeki günlerde ihale hazırlıklarını tamamlayıp yapmaya başlayacağız. 276 metrekarelik bir alan. Lunapark muhafaza edilecek. Akvaryum projemiz de var. İhale için hazırlık yapılıyor. Yine Fuar alanın içinde olacak. Tüm engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılandığı engelli yaşam alanı İzmitimize kazandırılacak. Hayal satanlarla fark her geçen gün ortaya çıkacak diyorum” ifadelerinde bulundu.

“PAHALILIK VE ENFLASYONUN FARKINDA DEĞİLİZ”

Son olarak konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Çıkar için kan akması onların umurunda değil. Cumhurbaşkanımız ‘dünya beşten büyüktür’, ‘daha adil bir dünya’ diyor. Kulaklarını tıkıyorlar. Kulak tıkayanlar Rusya’nın işgaliyle karşı karşıya. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemiz 20 yıllık başarı hikayesi ile dopdolu. Muhalefetin gelişmeler, kan ve gözyaşı umurunda değil. 28 Şubat’ta mutabakat metni yayınlıyorlar. Dünyanın derdi ne, bunların derdi ne? İktidar hayali kurarak nasıl paylaşırız bunun derdindeler. Lütfen ama lütfen 2023 haziranına kadar çalışmalarımıza vitesi yükselterek devam edelim. Onların ne dediklerine bakmayalım. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Herkese ulaşacağız. AK Parti karşıtı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve pahalılık enflasyon diyorlar. Sanki biz görmüyoruz, pahalılık ve enflasyonun farkında değiliz. Hükümetimiz sanki önlem almıyor. Bu savaş ile ilgili ne dediler ben duymadım” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ İZMİT MECLİS ÜYELERİ ÇOK ÇALIŞSIN DEDİ”

“Cumhurbaşkanımız selam gönderdi; İzmit Belediye Meclis Üyeleri çok çalışsın dedi” diyen Tahir Başkanı izlediniz. Belediyecilik hizmet ve eser belediyeciliği. Sadece algıyla, sözle belediyecilik olmaz. İzmit için yapılanlar ortada. İzmit Belediyesi’nin fiziki olarak elle tutulur bir projesi var mı biz mi göremedik. Hamam’ı soruyorum, fonksiyon değişti kurdele kestiler. Kreş diyorsun, geçmiş dönemden atıldı. Hizmet yapan, eser üreten herkesi alkışlarız. Üzülmeyin, siz çalışmaya devam edin. Sayın Cumhurbaşkanımız selam gönderdi; İzmit Belediye Meclis Üyeleri çok çalışsın dedi. Cumhur İttifakımız ile birlikte İzmit’te çok güzel çalışma ortaya koyuyorlar, gereğini yapıyorlar. Herkes sandığına hakim olacak ve sandıkta kaç seçmen var tek tek bakacak ve ziyaret edeceksiniz. Seçim yakın, 2023 haziran. İzmit teşkilatlarının bunu başaracağına inanıyorum, biliyorum” ifadelerinde bulundu.