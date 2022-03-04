Bekle bizi Play-Off

Yaklaşık bir aylık aradan sonra yeniden taraftarıyla ve stadıyla buluşan 1.Lig temsilcimiz Kocaelispor, nihayet istediği galibiyeti de aldı. ‘Ankara Keçisi’nin inadını kırdı, zorlu rakibin boynunu eğdi
İLK YARI TEK KALE OYNADIK, ATAMADIK
Maçın ilk yarısında baskılı oynayan ve adeta tek kale maç yapan Kocaelispor, bol gol kaçırdı. 4’te Kocaelispor gole çok yaklaştı. Kerem Can’ın pasında Benhur sol kanattan topu aldı ve ceza sahasına girer girmez Babacar’a verdi. Babacar’ın dönerek kaleye gönderdiği top, Keçiören savunmasından döndü. 12’de Keçiören’de Olowoyin’in şutunda, savunmadan seken top kornere çıktı. 13’te Kolovos’un pasında Benhur soldan topu taşıdı, ortasında Babacar kafa vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi, ancak Babacar kaleci Metin’e faul yaptığı için ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.
BASKILAR ARTTI AMA, GOL GELMEDİ
16’da Kocaelispor’da kazanılan serbest vuruşu Mazlum tam 35 metreden sert şekilde kaleye gönderdi, Metin sağına uzanarak son anda çıkardı, Babacar boşta kalan topu topuk pası ile içeriye atamadı. 17’de Kolovos’un yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top kaleci Metin’de kaldı. 19’da Mehmet Taş’ın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta kaleci Metin iki hamlede kontrol etti. 26’da Babacar’ın ceza sahası dışından çektiği şut sağdan az farkla dışarıya çıktı ve ilk yarı golsüz sona erdi.
İKİNCİ YARI CEVİZİ KIRDIK
Çetin ceviz Keçiörengücü 2. yarı başlarında inadını artırdı ve kalesini savundu. Baskılarını iyice artıran Kocaelispor ise golü kovaladı ve sonunda da amacına ulaştı. Böylece üç hafta aradan sonra yeniden galibiyetle tanışan takım, iç sahaya 3 puanla, yeniden merhaba dedi. Şimdi hedef Başkent’te Gençler Birliği’ni devirebilmek. Mehmet Altıparmak ile gelen çıkış, moralleri artırdı. Düşme korkumuz azaldı.
KOCAELİSPOR:
KEÇİÖRENGÜCÜ:
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen*, Oğuz Terzi**, Murat Şener**
KOCAELİSPOR
17 İSMET Y.OĞULLARI**
2 BERKAY DABANLI**
(Dk. 54 MOUHAMED DIOP*)
6 MEHMET TAŞ**
20 GEORGES MANDJECK**
22 DİMİTRİS KOLOVOS*
(Dk. 60 DINO NDLOVU**)
24 BABACAR GUEYE*
(Dk. 73 AKANBI RASHEED**)
27 SEMİH KARADENİZ***
29 MICHAEL PEREIRA**
(Dk. 73 KUBİLAY YAVUZ*)
35 MAZLUM DEMİR***
39 KEREM CAN AKYÜZ**
77 BENHUR KESER***
YEDEKLER
23 DOĞUKAN KAYA
7 MUSA NİZAM
15 ALPAY ÇELEBİ
52 DENİZALP ÖZDEMİR
KEÇİÖRENGÜCÜ
71 METİN UÇAR*
23 FATİH SOLMAZ*
4 MEHMET TAYFUN DİNGİL**
3 MUHARREM CİNAN**
16 OGÜN BAYRAK**
(Dk. 63 TAŞKIN ÇALIŞ*)
88 YAW ACKAH**
21 IBRAHIM ALHASSAN**
(Dk. 78 UĞUR UTLU*)
18 ANTHONY UZODIMMA**
7 HAMZA GÜR**
(Dk. 77 ZİYA ALKURT*)
9 ALİ YAVUZ KOL*
(Dk. 46 VUSAL ISKANDARLI*)
77 IBRAHIM OLAWOYIN*
(Dk. 89 EMEKA FRIDAY EZE?)
YEDEKLER
34 BORAN GÜNGÖR
89 ERKAM REŞMEN
57 BATUHAN YAYIKCI
SARI KARTLAR: Dk. 43 Berkay, Dk. 45+1 Semih, Dk. 50 Mazlum, Dk. 77 Dino, Dk. 87 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 45+1 Ali Yavuz, Dk. 74 Al Hassan, Dk. 78 Mehmet (Keçiören)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.