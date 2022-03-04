Bekle bizi Play-Off

Yaklaşık bir aylık aradan sonra yeniden taraftarıyla ve stadıyla buluşan 1.Lig temsilcimiz Kocaelispor, nihayet istediği galibiyeti de aldı. ‘Ankara Keçisi’nin inadını kırdı, zorlu rakibin boynunu eğdi

İLK YARI TEK KALE OYNADIK, ATAMADIK

Maçın ilk yarısında baskılı oynayan ve adeta tek kale maç yapan Kocaelispor, bol gol kaçırdı. 4’te Kocaelispor gole çok yaklaştı. Kerem Can’ın pasında Benhur sol kanattan topu aldı ve ceza sahasına girer girmez Babacar’a verdi. Babacar’ın dönerek kaleye gönderdiği top, Keçiören savunmasından döndü. 12’de Keçiören’de Olowoyin’in şutunda, savunmadan seken top kornere çıktı. 13’te Kolovos’un pasında Benhur soldan topu taşıdı, ortasında Babacar kafa vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi, ancak Babacar kaleci Metin’e faul yaptığı için ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.

BASKILAR ARTTI AMA, GOL GELMEDİ

16’da Kocaelispor’da kazanılan serbest vuruşu Mazlum tam 35 metreden sert şekilde kaleye gönderdi, Metin sağına uzanarak son anda çıkardı, Babacar boşta kalan topu topuk pası ile içeriye atamadı. 17’de Kolovos’un yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top kaleci Metin’de kaldı. 19’da Mehmet Taş’ın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta kaleci Metin iki hamlede kontrol etti. 26’da Babacar’ın ceza sahası dışından çektiği şut sağdan az farkla dışarıya çıktı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI CEVİZİ KIRDIK

Çetin ceviz Keçiörengücü 2. yarı başlarında inadını artırdı ve kalesini savundu. Baskılarını iyice artıran Kocaelispor ise golü kovaladı ve sonunda da amacına ulaştı. Böylece üç hafta aradan sonra yeniden galibiyetle tanışan takım, iç sahaya 3 puanla, yeniden merhaba dedi. Şimdi hedef Başkent’te Gençler Birliği’ni devirebilmek. Mehmet Altıparmak ile gelen çıkış, moralleri artırdı. Düşme korkumuz azaldı.

KOCAELİSPOR:

KEÇİÖRENGÜCÜ:

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen*, Oğuz Terzi**, Murat Şener**

KOCAELİSPOR

17 İSMET Y.OĞULLARI**

2 BERKAY DABANLI**

(Dk. 54 MOUHAMED DIOP*)

6 MEHMET TAŞ**

20 GEORGES MANDJECK**

22 DİMİTRİS KOLOVOS*

(Dk. 60 DINO NDLOVU**)

24 BABACAR GUEYE*

(Dk. 73 AKANBI RASHEED**)

27 SEMİH KARADENİZ***

29 MICHAEL PEREIRA**

(Dk. 73 KUBİLAY YAVUZ*)

35 MAZLUM DEMİR***

39 KEREM CAN AKYÜZ**

77 BENHUR KESER***

YEDEKLER

23 DOĞUKAN KAYA

7 MUSA NİZAM

15 ALPAY ÇELEBİ

52 DENİZALP ÖZDEMİR

KEÇİÖRENGÜCÜ

71 METİN UÇAR*

23 FATİH SOLMAZ*

4 MEHMET TAYFUN DİNGİL**

3 MUHARREM CİNAN**

16 OGÜN BAYRAK**

(Dk. 63 TAŞKIN ÇALIŞ*)

88 YAW ACKAH**

21 IBRAHIM ALHASSAN**

(Dk. 78 UĞUR UTLU*)

18 ANTHONY UZODIMMA**

7 HAMZA GÜR**

(Dk. 77 ZİYA ALKURT*)

9 ALİ YAVUZ KOL*

(Dk. 46 VUSAL ISKANDARLI*)

77 IBRAHIM OLAWOYIN*

(Dk. 89 EMEKA FRIDAY EZE?)

YEDEKLER

34 BORAN GÜNGÖR

89 ERKAM REŞMEN

57 BATUHAN YAYIKCI

SARI KARTLAR: Dk. 43 Berkay, Dk. 45+1 Semih, Dk. 50 Mazlum, Dk. 77 Dino, Dk. 87 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 45+1 Ali Yavuz, Dk. 74 Al Hassan, Dk. 78 Mehmet (Keçiören)