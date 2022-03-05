“Güzel Şehrim Kocaeli” ile şehir rengârenk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Bakanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Kocaeli’nin bir çok noktasında gri alanlara sahip bulvar, köprü, köprü altı ve duvar zeminlerini güzelleştiriyor. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamalarıyla şehrin dikkat çekici önemli alanları estetik açıdan zenginleştiriliyor. Duvar resimlerinde akvaryum, doğa, manzara, çiçek desenleri tercih ediliyor.

ŞEHRE ESTETİK KATTI

Büyükşehir tarafından bugüne kadar şehrin birçok noktasına estetik açıdan yapılan çalışmalar vatandaşların da ilgisini çekiyor. Şehrin estetik değerini arttıran “Güzel Şehrim Kocaeli” projesi, kenti güzel bir görünüme kavuşturduğu gibi şehrin görsel enerjisini de yükseltiyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

“Güzel Şehrim Kocaeli” projesi kapsamında şimdiye kadar Darıca ile Gebze Eskihisar Sahili’ni birleştiren Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Darıca Millet Bahçesi, Kartepe Ormanya Girişi Köprüsü, İzmit Mimar Sinan Köprüsü, Kongre Merkezi, Seka Arıtma Havzası, Çevre Koruma Binasının dış cephesi, Halkevi Pişmaniyeciler Meydanı’na profesyonel ressamlar tarafından özel resim ve cephe boyası ile çizilen resimler, şehre güzellik ve estetik kattı. İl genelinde yapılması planlanan çalışmalar, tüm ilçelerde devam edecek.