05 Mar 2022 - 09:57- Siyaset G: 05 Mar 2022 - 10:01

“Cumhurbaşkanımız İzmit meclis üyeleri çok çalışsın dedi”

AKP İzmit İlçe Danışma Meclisi’nde konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Hizmet yapan, eser üreten herkesi alkışlarız. Üzülmeyin, siz çalışmaya devam edin. Sayın Cumhurbaşkanımız selam gönderdi; İzmit Belediye Meclis Üyeleri çok çalışsın dedi” ifadelerine yer verdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
“Cumhurbaşkanımız İzmit meclis üyeleri çok çalışsın dedi” mask

AKP’lilerin partililerle bir araya geldiği, görüş ve önerilerini dinlediği danışma meclisi 3 Şubat’ta Çayırova ile başlamıştı. AKP İl Teşkilatı bugün gerçekleştirilen İzmit İlçe Danışma Meclisi ile danışma meclislerini noktaladı.  Düzenlenen danışma meclisine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, MKYK Yedek Üyeleri Davut Coşkun Şiviloğlu, Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Beledi Meclis Üyeleri, İl eski Başkanı Mahmut Civelek, Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, eski ilçe başkanları ve partililer katıldı. Divan üyeliklerini İlçe Ana Kademe Yerel Yönetimler Başkanı Cemil Kanpara, İlçe kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Güzide korkut, Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Kenan Birdane yaptı.

“SANKİ PAHALILIK VE ENFLASYONUN FARKINDA DEĞİLİZ”

Danışmada konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Çıkar için kan akması onların umurunda değil. Cumhurbaşkanımız ‘dünya beşten büyüktür’, ‘daha adil bir dünya’ diyor. Kulaklarını tıkıyorlar. Kulak tıkayanlar Rusya’nın işgaliyle karşı karşıya. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemiz 20 yıllık başarı hikayesi ile dopdolu. Muhalefetin gelişmeler, kan ve gözyaşı umurunda değil. 28 Şubat’ta mutabakat metni yayınlıyorlar. Dünyanın derdi ne, bunların derdi ne? İktidar hayali kurarak nasıl paylaşırız bunun derdindeler. Lütfen ama lütfen 2023 haziranına kadar çalışmalarımıza vitesi yükselterek devam edelim. Onların ne dediklerine bakmayalım. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Herkese ulaşacağız. AK Parti karşıtı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve pahalılık enflasyon diyorlar. Sanki biz görmüyoruz, pahalılık ve enflasyonun farkında değiliz. Hükümetimiz sanki önlem almıyor. Bu savaş ile ilgili ne dediler ben duymadım” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ İZMİT MECLİS ÜYELERİ ÇOK ÇALIŞSIN DEDİ”

“Cumhurbaşkanımız selam gönderdi; İzmit Belediye Meclis Üyeleri çok çalışsın dedi” diyen Tahir Başkanı izlediniz. Belediyecilik hizmet ve eser belediyeciliği. Sadece algıyla, sözle belediyecilik olmaz. İzmit için yapılanlar ortada. İzmit Belediyesi’nin fiziki olarak elle tutulur bir projesi var mı biz mi göremedik. Hamam’ı soruyorum, fonksiyon değişti kurdele kestiler. Kreş diyorsun, geçmiş dönemden atıldı. Hizmet yapan, eser üreten herkesi alkışlarız. Üzülmeyin, siz çalışmaya devam edin. Sayın Cumhurbaşkanımız selam gönderdi; İzmit Belediye Meclis Üyeleri çok çalışsın dedi. Cumhur İttifakımız ile birlikte İzmit’te çok güzel çalışma ortaya koyuyorlar, gereğini yapıyorlar. Herkes sandığına hakim olacak ve sandıkta kaç seçmen var tek tek bakacak ve ziyaret edeceksiniz. Seçim yakın, 2023 haziran. İzmit teşkilatlarının bunu başaracağına inanıyorum, biliyorum” ifadelerinde bulundu.
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05 Mar 2022 - 09:57 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Cemal - Tüm kısıtlamalara engellemelere rahmen izmit belediyesinin onda birini ak p li belediyeler yapamiyo millet bunu görüyo ilk seçimlerde boyunuzu çukura gömecek bu halk aza kaldı az

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 13:23
03

Söz - adamların halk diye birt dertleri yok hepsi kendi dümenleri döndürme peşinde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 13:23
02

vatandaş - Halk. Zamlarla savaş halinde sen hala boş konuşuyorsun.Acaba yüzün kızarıyor mu?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 13:17
01

Mehmet Kurt - Ülke berbat durumdayken nasıl hala çıkıp konuşabiliyorlar hayret bir şey insanda biraz utanma olur biraz susun görünmeyin de millet mahçuplar üzgünler falan zannetsin yada bir müddet konuşmayın da millet rahat etsin.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:23
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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