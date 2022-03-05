“Cumhurbaşkanımız İzmit meclis üyeleri çok çalışsın dedi”

AKP’lilerin partililerle bir araya geldiği, görüş ve önerilerini dinlediği danışma meclisi 3 Şubat’ta Çayırova ile başlamıştı. AKP İl Teşkilatı bugün gerçekleştirilen İzmit İlçe Danışma Meclisi ile danışma meclislerini noktaladı. Düzenlenen danışma meclisine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, MKYK Yedek Üyeleri Davut Coşkun Şiviloğlu, Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Beledi Meclis Üyeleri, İl eski Başkanı Mahmut Civelek, Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, eski ilçe başkanları ve partililer katıldı. Divan üyeliklerini İlçe Ana Kademe Yerel Yönetimler Başkanı Cemil Kanpara, İlçe kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Güzide korkut, Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Kenan Birdane yaptı.

“SANKİ PAHALILIK VE ENFLASYONUN FARKINDA DEĞİLİZ”

Danışmada konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Çıkar için kan akması onların umurunda değil. Cumhurbaşkanımız ‘dünya beşten büyüktür’, ‘daha adil bir dünya’ diyor. Kulaklarını tıkıyorlar. Kulak tıkayanlar Rusya’nın işgaliyle karşı karşıya. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemiz 20 yıllık başarı hikayesi ile dopdolu. Muhalefetin gelişmeler, kan ve gözyaşı umurunda değil. 28 Şubat’ta mutabakat metni yayınlıyorlar. Dünyanın derdi ne, bunların derdi ne? İktidar hayali kurarak nasıl paylaşırız bunun derdindeler. Lütfen ama lütfen 2023 haziranına kadar çalışmalarımıza vitesi yükselterek devam edelim. Onların ne dediklerine bakmayalım. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Herkese ulaşacağız. AK Parti karşıtı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve pahalılık enflasyon diyorlar. Sanki biz görmüyoruz, pahalılık ve enflasyonun farkında değiliz. Hükümetimiz sanki önlem almıyor. Bu savaş ile ilgili ne dediler ben duymadım” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ İZMİT MECLİS ÜYELERİ ÇOK ÇALIŞSIN DEDİ”

“Cumhurbaşkanımız selam gönderdi; İzmit Belediye Meclis Üyeleri çok çalışsın dedi” diyen Tahir Başkanı izlediniz. Belediyecilik hizmet ve eser belediyeciliği. Sadece algıyla, sözle belediyecilik olmaz. İzmit için yapılanlar ortada. İzmit Belediyesi’nin fiziki olarak elle tutulur bir projesi var mı biz mi göremedik. Hamam’ı soruyorum, fonksiyon değişti kurdele kestiler. Kreş diyorsun, geçmiş dönemden atıldı. Hizmet yapan, eser üreten herkesi alkışlarız. Üzülmeyin, siz çalışmaya devam edin. Sayın Cumhurbaşkanımız selam gönderdi; İzmit Belediye Meclis Üyeleri çok çalışsın dedi. Cumhur İttifakımız ile birlikte İzmit’te çok güzel çalışma ortaya koyuyorlar, gereğini yapıyorlar. Herkes sandığına hakim olacak ve sandıkta kaç seçmen var tek tek bakacak ve ziyaret edeceksiniz. Seçim yakın, 2023 haziran. İzmit teşkilatlarının bunu başaracağına inanıyorum, biliyorum” ifadelerinde bulundu.