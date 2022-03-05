AKP, FETÖ itirafçıları ile ilgili sus pus!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre Kocaeli’de 7 kişi gözaltına alındı. İddialara göre soruşturma kapsamında AKP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın 2018 yılında yönetim listesinde yer alan ve il başkanlığı fotoğrafçısı olarak da bir dönem görev yapan Yuşa Erten, 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevinde bulunan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde Türkiye Öğrenci Konseyi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çiçek takdim eden Metin Geldeş gözaltına alınmış, şahıslar itirafçı olmuşlardı.

HİÇBİR ŞEY DEMEDİLER

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, il ve ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve milletvekilleri konuyla ilgili suskunluğa büründü. Dün gerçekleştirilen AKP İzmit İlçe Danışma Toplantısı’nda hem yerel hem de ulusal birçok konu hakkında yorum yapılırken AKP Teşkilatları’nda görev yapan, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmalarının ardından itirafçı oldukları iddia edilen şahıslar hakkında hiçbir açıklama yapılmaması dikkat çekti.