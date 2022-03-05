6 Mart ‘itirazımız var’ mitingine kaymakamlık izin vermedi!

Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri yaklaşık iki hafta önce 6 Mart 2022 Pazar günü “Yoksulluğa, Faturalara, İşsizliğe, Zamlara İtirazımız Var” sloganıyla Anıtpark’ta miting yapacaklarını duyurmuştu. Mitinge İzmit Kaymakamlığı tarafından izin verilmemesi üzerine Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri dün, Eğitim-Sen Kocaeli Şube toplantı salonunda bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Mitinge izin verilmemesi sonrası platform 6 Mart Pazar günü saat 14.00’te Anıtpark’ta kitlesel basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

“HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN YASAKLANDI”

Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım tarafından gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Gerçekleştirmek istediğimiz mitingimiz İzmit Kaymakamlığı tarafından “hiçbir” gerekçe gösterilmeden yasaklanmıştır. Kaymakamlık tarafından tebliğ edilen yazıda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17.maddesine, kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 23.maddesine atıf yapılarak başvurumuzun uygun görülmediği belirtilmiştir. Tebliğde yasa ve yönetmeliğe atıfla parantez içinde geçen ifadeler kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın korunması…

“KAYMAKAMLIK VE VALİLİK AÇIKÇA İTİRAF ETTİ”

Kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önüne geçilmesi, genel sağlığın korunması Kocaeli Valiliği ve İzmit Kaymakamlığı’nın asli görevidir. Toplantı, gösteri yürüyüşü ve miting için başvuru zorunluluğu da kentin mülkü amirlerinin bu asli görevlerini yerine getirmeleri için yapılmaktadır. Hem asli görevinizi yerine getirmeyeceksiniz hem de yoksulluğa ve zamlara hayır demek için yapılmak istenen bir mitingi üstelik de kanuna atıfla yasaklayacaksınız. Bu yasaklama ile İzmit Kaymakamlığı ve Kocaeli Valiliği “Yoksulluğa, Faturalara, İşsizliğe, Zamlara İtirazımız Var” demenin kamu düzenini bozduğunu, bu talebi hep birlikte dile getirmeyi ise suç saydığını açıkça itiraf etmiştir.

“VALİLİK TALİMATIYLA İŞÇİLER GÖZALTINA ALINDI”

Anlaşılan odur ki; bu kentin mülki amirlerinin “asli işi” zamlara ve yoksulluğa karşı çıkmayı yasaklamaktır. Kocaeli bir emek kentidir. Bu kentte hak talepli işçi direnişleri, eylemler, grevler eksik olmaz. Valiliğin işçi sınıfı ve emekçilerin hak talepli eylem ve direnişlerine nasıl bir tutum takındığını bir ayı aşkın süredir atılan işçilerin geri alınması ve sendika hakkı için direnen Farplas işçilerine yapılan muameleden biliyoruz. Farplas işçileri hakları için mücadele etmiş, taleplerinin kabul edilmesi için işyerine kapanmış, valilik talimatı ile işçiler darp edilerek, gözaltına alınmıştır. Kocaeli Valiliği bu yasaklama kararı ile bir kez daha kimin tarafında olduğunu göstermiştir. Bugün ülkenin dört bir yanında işçiler insan onuruna yaraşır bir ücret ve insanca çalışma koşulları için direniyor.

“ESAS KORKTUKLARI ŞEY HALKIN BİRLEŞMESİ”

2022 yılının sadece ilk iki ayında tam 108 adet grev gerçekleşti ve bu grevlerin yarısında işçiler kazanım elde ettiler. Migros Depo direnişi; işçilerin verdikleri mücadelenin yanı sıra tüm ülkede bu direnişin kazanımla sonuçlanması için gösterilen halk desteği ile kazanıldı. Biliyoruz ki esas korkulan şey bu işçi direnişlerinin yaygınlaşması. Biliyoruz ki esas korkulan şey bu emek kentinde Kocaeli’de yoksulluğa, zamlara, savaşa hayır diyen halkın birleşmesi. Mitingimizin hiçbir gerekçe gösterilmeden yasaklanmasının altına yatan tek gerekçe bu. Bu yasak kararı ile bu kentin sokakları, bu kentin meydanları işçilere, kamu emekçilerine, mimar ve mühendislere, hekimlere, gençlere, kadınlara özcesi Kocaeli halkına kapatılmak istenmektedir.

“KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASINA KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Zamlar bir sağanağa dönüşmüş üzerimize yağarken, fahiş faturalar nedeniyle en temel hakkımız olan ısınma ve aydınlanma hakkımıza bile erişemezken, bu kentte bir kuru ekmeği almak bile lüks haline gelmişken hiçbir güç bu kentin işçi ve emekçilerine, bu kentin halkına “yeter artık geçinemiyoruz, insanca bir yaşam istiyoruz” demeyi yasaklayamaz. Bizler Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri olarak “Yoksulluğa, Faturalara, İşsizliğe, Zamlara İtirazımız Var” demekten geri durmayacağız. İnsanca bir yaşam talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Tüm Kocaeli halkını hem bu yasaklama kararına hem de bize dayatılan yoksulluğa, faturalara, işsizliğe, zamlara itirazımızı dile getirmek üzere yapacağımız kitlesel basın açıklamasına katılmaya çağırıyoruz. Emek ve Demokrasi Güçleri olarak 6 Mart Pazar günü saat.14.00’te Anıtpark’ta olacağız. Gelin hep birlikte itirazlarımızı büyütelim”