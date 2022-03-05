Hürriyet: Bir lafa bakarım laf mı diye…

AKP’lilerin partililerle bir araya geldiği, görüş ve önerilerini dinlediği danışma meclisi 3 Şubat’ta Çayırova ile başlamıştı. AKP İl Teşkilatı bugün gerçekleştirilen İzmit İlçe Danışma Meclisi ile danışma meclislerini noktaladı. Düzenlenen danışma meclisine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, MKYK Yedek Üyeleri Davut Coşkun Şiviloğlu, Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Beledi Meclis Üyeleri, İl eski Başkanı Mahmut Civelek, Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, eski ilçe başkanları ve partililer katıldı. Divan üyeliklerini İlçe Ana Kademe Yerel Yönetimler Başkanı Cemil Kanpara, İlçe kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Güzide korkut, Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Kenan Birdane yaptı.

“AMAÇ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK”

Yapılan danışmada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çalışmaları eleştirilirken Hürriyet, sosyal medya hesabından eleştirilere cevap verdi. Hürriyet, “AKP'liler kendi belediyelerinde ne zaman skandallar yaşansa hep İzmit Belediyesi'ne saldırmaya başlıyorlar. Amaç gündem değiştirmek. Bir lafa bakarım laf mı diye...” şeklinde paylaşım yaptı.