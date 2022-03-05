Hürriyet: Bir lafa bakarım laf mı diye…

AKP’lilerin partililerle bir araya geldiği, görüş ve önerilerini dinlediği danışma meclisi 3 Şubat’ta Çayırova ile başlamıştı. AKP İl Teşkilatı bugün gerçekleştirilen İzmit İlçe Danışma Meclisi ile danışma meclislerini noktaladı. Düzenlenen danışma meclisine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, MKYK Yedek Üyeleri Davut Coşkun Şiviloğlu, Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Beledi Meclis Üyeleri, İl eski Başkanı Mahmut Civelek, Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, eski ilçe başkanları ve partililer katıldı. Divan üyeliklerini İlçe Ana Kademe Yerel Yönetimler Başkanı Cemil Kanpara, İlçe kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Güzide korkut, Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Kenan Birdane yaptı.
“AMAÇ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK”
Yapılan danışmada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çalışmaları eleştirilirken Hürriyet, sosyal medya hesabından eleştirilere cevap verdi. Hürriyet, “AKP'liler kendi belediyelerinde ne zaman skandallar yaşansa hep İzmit Belediyesi'ne saldırmaya başlıyorlar. Amaç gündem değiştirmek. Bir lafa bakarım laf mı diye...” şeklinde paylaşım yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cemal - Kartepeden selamlar başkan sizlerin yapmış olduğunuz halk için hizmetlerinizi yakından takip ediyorum başarılarınızın devamını diliyorum akp li il başkanı ve yaverleri gelsin kartepeye baksın hizmet varmı hertaraf leş yollar çukur akplileri kartepe sokaklarına beklerim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.