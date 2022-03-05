05 Mar 2022 - 11:06- Gündem G: 05 Mar 2022 - 11:08

Mehteran Takımından sürpriz etkinlik

Büyükşehir Mehteran Takımı, AVM’ye alışverişe gelen vatandaşlara sürpriz bir etkinlik gerçekleştirdi

Mehteran Takımından sürpriz etkinlik mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bando ve Mehteran takımı kent genelinde anlık sürpriz etkinlikler düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı daha önce Ormanya kamp alanında kampçılara sürpriz bir etkinlik düzenlemişti. Şimdi de Kocaeli’deki AVM’lerden birinde Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı sürpriz bir etkinlik düzenledi. Vatandaşların şaşkın bakışları içerisinde alışveriş merkezine giren Mehteran Takımı alan içerisinde marşlar seslendirdi. Alışveriş için gelen vatandaşlar Mehteran takımını karşılarında görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

ORMANYA’DAN SONRA AVM’DE

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, AVM misafirleri için sürpriz müzik dinletisi gerçekleştirdi. AVM’ye gelen misafirler Mehteran Takımını karşılarında görünce önce büyük bir şaşkınlık yaşadı, ardından marşlara eşlik etti. Mehteran Takımına alkışları ile eşlik eden misafirlerin bu anları görülmeye değerdi. Gönüllerdeki milli duyguya dokunan Mehteran Takımı etkinlikten sonra AVM’deki vatandaşları ve esnafı selamlayarak alandan ayrıldı. 

BANDO VE MEHTER TAKIMI ETKİLİKLERİNE DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı anlık sürpriz etkinliğini daha öncede Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’daki kampçılara düzenlemişti. Oldukça eğlenceli anlar yaşatan Bando Takımının etkinliğinin ardından bu defada Mehteran Takımı, AVM misafirleri için bir sürpriz yaptı. Büyükşehir Belediyesinde faaliyet gösteren Bando ve Mehteran Takımı, kenbt genelindeki anlık sürpriz etkinliklerine devam edecek.

 

05 Mar 2022 - 11:06 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.766.653 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ameliyathane ve laboratuvar malzemeleri satın alınacak mask
Ameliyathane ve laboratuvar malzemeleri satın alınacak
Galvaniz çöp konteynırı ve tekeri ile sallamalı çöp sepeti satın alınacak mask
Galvaniz çöp konteynırı ve tekeri ile sallamalı çöp sepeti satın alınacak
Aşçılar Federasyonu’na Kocaeli'den şef mask
Aşçılar Federasyonu’na Kocaeli'den şef
ADD: Zeytin hayattır mask
ADD: Zeytin hayattır
TÜM BEL-SEN'den Büyükşehir ve İSU'ya çağrı mask
TÜM BEL-SEN'den Büyükşehir ve İSU'ya çağrı
İMO Kocaeli’nin yeni yönetimi Vali Yavuz’a gitti mask
İMO Kocaeli’nin yeni yönetimi Vali Yavuz’a gitti
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL