Mehteran Takımından sürpriz etkinlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bando ve Mehteran takımı kent genelinde anlık sürpriz etkinlikler düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı daha önce Ormanya kamp alanında kampçılara sürpriz bir etkinlik düzenlemişti. Şimdi de Kocaeli’deki AVM’lerden birinde Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı sürpriz bir etkinlik düzenledi. Vatandaşların şaşkın bakışları içerisinde alışveriş merkezine giren Mehteran Takımı alan içerisinde marşlar seslendirdi. Alışveriş için gelen vatandaşlar Mehteran takımını karşılarında görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

ORMANYA’DAN SONRA AVM’DE

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, AVM misafirleri için sürpriz müzik dinletisi gerçekleştirdi. AVM’ye gelen misafirler Mehteran Takımını karşılarında görünce önce büyük bir şaşkınlık yaşadı, ardından marşlara eşlik etti. Mehteran Takımına alkışları ile eşlik eden misafirlerin bu anları görülmeye değerdi. Gönüllerdeki milli duyguya dokunan Mehteran Takımı etkinlikten sonra AVM’deki vatandaşları ve esnafı selamlayarak alandan ayrıldı.

BANDO VE MEHTER TAKIMI ETKİLİKLERİNE DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı anlık sürpriz etkinliğini daha öncede Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’daki kampçılara düzenlemişti. Oldukça eğlenceli anlar yaşatan Bando Takımının etkinliğinin ardından bu defada Mehteran Takımı, AVM misafirleri için bir sürpriz yaptı. Büyükşehir Belediyesinde faaliyet gösteren Bando ve Mehteran Takımı, kenbt genelindeki anlık sürpriz etkinliklerine devam edecek.