05 Mar 2022 - 11:07- Spor G: 05 Mar 2022 - 11:09

Taner Taşkın: Yenilgiyi hak etmedik

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Taner Taşkın: Yenilgiyi hak etmedik mask

Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Kocaelispor karşısında yenilgiyi hak edecek bir oyun oynamadıklarını ifade etti.

HAKLARINI VERMEMİZ GEREKİYOR

Golü atanın kazanacağı bir maçın geride kaldığını belirten Taşkın şu şekilde konuştu: Kesinlikle burada elimiz boş dönmek istemezdik. Puan için gerekli mücadeleyi de verdik. Kocaelispor’un kırılma maçıydı ve zor olacağını biliyorduk. Golü atan maçı alacak gibiydi. Rakibimiz önceki maçlarına nazaran çok fazla istekliydi ve kırılma maçlarıydı. Nitekim Kocaelispor golü attı ve kazandı. Rakibimizin mücadelesinin de hakkını verelim. Belki de hiç koşmadığı kadar koştular, bizi oynatmadılar.

BÖYLE BİR AMACIMIZ YOKTU

Muhteşem bir taraftara sahipler. Bu taraftar, oyuncuyu sahada sıcak tutuyor. Tempolu maç oldu. İki taraf da kazanmak istedi. Genel olarak bakıldığında mağlubiyeti hak edecek bir oyun sergilemedik. Maçı izleyenler de eminim ki zevk almıştır. Biz de rakiplerimizin oyunu soğutma çabalarından rahatsızdık. Kocaelispor karşısında böyle bir amacımız yoktu.

ÖN TARAFTA ÜRETEMEDİK

Ayağa pas yapan, tempolu oynayan takımız aslında ve bugüne kadar da öyle oynadık. Birinci planda savunma önlemlerini almak ve takım halinde iyi savunma yapmak zorundaydık. Gol dışında da Kocaelispor’un çok ciddi pozisyonu yoktu. Dengeli bir maçtı. Ön tarafta üretemedik. Eze önemli bir futbolcu. 5 dakika kadar oynatabildik. Eze’nin de verimli oynamasıyla ön tarafta da sonuç alacağız.

05 Mar 2022 - 11:07 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.766.653 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fabrika ayarları! mask
Fabrika ayarları!
Bu yılın ilk iç saha galibiyeti! mask
Bu yılın ilk iç saha galibiyeti!
Eray Şamdan bu kez sevindi mask
Eray Şamdan bu kez sevindi
Galibiyet primi 20 bin lira mask
Galibiyet primi 20 bin lira
Taner Taşkın: Yenilgiyi hak etmedik mask
Taner Taşkın: Yenilgiyi hak etmedik
Körfez'de 105 sporcuya yeni kuşak mask
Körfez'de 105 sporcuya yeni kuşak
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL