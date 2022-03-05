Taner Taşkın: Yenilgiyi hak etmedik

Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Kocaelispor karşısında yenilgiyi hak edecek bir oyun oynamadıklarını ifade etti.
HAKLARINI VERMEMİZ GEREKİYOR
Golü atanın kazanacağı bir maçın geride kaldığını belirten Taşkın şu şekilde konuştu: Kesinlikle burada elimiz boş dönmek istemezdik. Puan için gerekli mücadeleyi de verdik. Kocaelispor’un kırılma maçıydı ve zor olacağını biliyorduk. Golü atan maçı alacak gibiydi. Rakibimiz önceki maçlarına nazaran çok fazla istekliydi ve kırılma maçlarıydı. Nitekim Kocaelispor golü attı ve kazandı. Rakibimizin mücadelesinin de hakkını verelim. Belki de hiç koşmadığı kadar koştular, bizi oynatmadılar.
BÖYLE BİR AMACIMIZ YOKTU
Muhteşem bir taraftara sahipler. Bu taraftar, oyuncuyu sahada sıcak tutuyor. Tempolu maç oldu. İki taraf da kazanmak istedi. Genel olarak bakıldığında mağlubiyeti hak edecek bir oyun sergilemedik. Maçı izleyenler de eminim ki zevk almıştır. Biz de rakiplerimizin oyunu soğutma çabalarından rahatsızdık. Kocaelispor karşısında böyle bir amacımız yoktu.
ÖN TARAFTA ÜRETEMEDİK
Ayağa pas yapan, tempolu oynayan takımız aslında ve bugüne kadar da öyle oynadık. Birinci planda savunma önlemlerini almak ve takım halinde iyi savunma yapmak zorundaydık. Gol dışında da Kocaelispor’un çok ciddi pozisyonu yoktu. Dengeli bir maçtı. Ön tarafta üretemedik. Eze önemli bir futbolcu. 5 dakika kadar oynatabildik. Eze’nin de verimli oynamasıyla ön tarafta da sonuç alacağız.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.