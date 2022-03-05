05 Mar 2022 - 11:08- Spor G: 05 Mar 2022 - 11:10

Rasheed’in kısmeti açıldı!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Rasheed’in kısmeti açıldı! mask

Son haftaların şanssız futbolcusu Rasheed Akanbi sonradan dahil olduğu maçta Keçiörengücü filelerini havalandırdı. Bu sezonki ikinci golüne imza atan Nijerjalı çok değerli bir 3 puanın kazanılmasında başrol oynadı.

ÖNCEKİ MAÇLARDA KAÇIRDI

Boluspor maçında topu boş kaleye göndermek üzereyken ayağı çime takılan ayağında sıkışan top nedeni ile akıl almaz bir gol kaçıran Rasheed, İstanbulspor maçında da Dino’nun ikramını geri çevirmişti. Üst üste talihsiz maçları geride bırakan ve Keçiören maçında oyuna Babacar’ın yerine 73. dakikada giren Nijeryalı futbolcu sahaya adım atar atmaz farkını ortaya koydu ve sol kanadı işlemeye başladı.

ALTINCI GOLÜNÜ ATTI

Mücadelenin 90+1. dakikasında İlyas Kubilay’ın orta şut karışımı vuruşunda önce Metin sonra da direkten seken topun düştüğü yerde Rasheed vardı ve 1999 doğumlu futbolcu kariyerinin en rahat gollerinden birisine imza attı. 7 Şubat’taki Boluspor maçında Kocaelispor’un tek golünü atan Akanbi böylece 4 maç sonra ağları buldu. 23 yaşındaki futbolcu Menemen ekibinde de Manisa, Ankaragücü, İstanbulspor ve Tuzlaspor filelerini sarsmıştı. Rasheed’in 1 yıllık opsiyonla birlikte Kocaelispor’da 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

05 Mar 2022 - 11:08 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek Türk - YAZIK YAZIK ŞU ADAMA BEL BAĞLAYAN BİR TÜRK TAKIMI KOCAELİSPOR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 12:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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