Rasheed’in kısmeti açıldı!

Son haftaların şanssız futbolcusu Rasheed Akanbi sonradan dahil olduğu maçta Keçiörengücü filelerini havalandırdı. Bu sezonki ikinci golüne imza atan Nijerjalı çok değerli bir 3 puanın kazanılmasında başrol oynadı.

ÖNCEKİ MAÇLARDA KAÇIRDI

Boluspor maçında topu boş kaleye göndermek üzereyken ayağı çime takılan ayağında sıkışan top nedeni ile akıl almaz bir gol kaçıran Rasheed, İstanbulspor maçında da Dino’nun ikramını geri çevirmişti. Üst üste talihsiz maçları geride bırakan ve Keçiören maçında oyuna Babacar’ın yerine 73. dakikada giren Nijeryalı futbolcu sahaya adım atar atmaz farkını ortaya koydu ve sol kanadı işlemeye başladı.

ALTINCI GOLÜNÜ ATTI

Mücadelenin 90+1. dakikasında İlyas Kubilay’ın orta şut karışımı vuruşunda önce Metin sonra da direkten seken topun düştüğü yerde Rasheed vardı ve 1999 doğumlu futbolcu kariyerinin en rahat gollerinden birisine imza attı. 7 Şubat’taki Boluspor maçında Kocaelispor’un tek golünü atan Akanbi böylece 4 maç sonra ağları buldu. 23 yaşındaki futbolcu Menemen ekibinde de Manisa, Ankaragücü, İstanbulspor ve Tuzlaspor filelerini sarsmıştı. Rasheed’in 1 yıllık opsiyonla birlikte Kocaelispor’da 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.