05 Mar 2022 - 11:09- Spor G: 05 Mar 2022 - 11:10

Galibiyet primi 20 bin lira
Galibiyet primi 20 bin lira mask

Uzatmada atılan golle 3 puanın sahibi olan Kocaelispor’da Keçiörengücü maçının galibiyet primi 20’şer bin lira oldu. İç sahada 10, dış sahada da 12 bin lira galibiyet primine oynayan yeşil siyahlılar bu maça özel olarak iki kat prim kazandı.

05 Mar 2022 - 11:09 - Spor

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