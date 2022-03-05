Büyükşehir Atış Poligonu’nda Dünya Kupası heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gözde spor tesisleri arasında yer alan Atış Poligonu ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde, mart ayında Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan Trap-Skeet Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor. Trap-Skeet Dünya Kupası’na katılacak Atıcılık Trap-Skeet Milli Takımı Güney Kıbrıs’ta ülkemize gurur yaşatmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a verdiği destekten dolayı teşekkür eden Milli Takım Sporcuları, Dünya Kupasına Türkiye’nin en iyi atış poligonlarından biri olan Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesiste çalışabildikleri için kendilerini şanslı buluyor.

MİLLİ SPORCULARIN BAŞARILI ATIŞLARI MORALLERİ YÜKSELTTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Derince Atış Poligonu ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde kampa giren milli atıcılar verimli bir kamp dönemi hazırlıklarını sürdürüyor. Kampta iyi skorlar atan milliler, dünya kupası öncesinde iddialı olduklarını ortaya koydu. Oldukça sakin oldukları gözlenen milli sporcuların başarılı atışları moralleri yükseltti. Antrenörler eşliğinde yoğun tempoda hazırlanan millilerin kampını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu yetkilileri de yakından takip etti.

KUPADA GÜZEL SONUÇLAR BEKLİYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli atıcı sporcusu Murat İlbilgili, başarıları arasına Trap-Skeet Dünya Kupasını da eklemek için yoğun bir çalışma temposu yaşadıklarını vurguladı. Milli sporcu atıcılığı dedesinden gelen bir sevda olarak tanımlayarak, küçükken babasıyla hafta sonları trap atmak için poligona gittiklerini söyledi. Trap erkekler kategorisinde Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil etmek için takım arkadaşlarıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tesislerinde hazırlık yaptıklarını belirten İlbilgi, “Burada takım arkadaşlarımla verimli çalışmalar yapıyoruz. Mart ayındaki Dünya Kupasında güzel sonuçlar bekliyoruz” diye konuştu.

MİLLİ SPORULAR POLİGON’DA ÇALIŞIYOR

Milli sporcular, dünyanın en büyük uluslararası spor etkinliği olan ve bu yıl mart ayında Güney Kıbrıs’ın Nicosia kentinde gerçekleştirilecek Trap-Skeet Dünya Kupası hazırlıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Atış Poligonu ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde sürdürüyor. Güney Kıbrıs’ta ülkemizi atıcılık trap branşında Antrenör Ali Emre Güray ile sporcular Oğuzhan Tüzün, Yavuz İlham, Nedim Tolga Tuncer, Murat İlbilgili, Safiye Sarıtürk Temizdemir, Rumeysa Pelin Kaya temsil edecek. Skeet branşında ise Antrenörler Duygu Mut Tüzün ve Ali Rıza Bilgin ile sporcular Mustafa Serhat Şahin, Fuat Çakar, Bilgin Üstündağ, Ahmet Baran, Aylin Sarmat, Nurbanu Özpak, Sena Can temsil edecek.