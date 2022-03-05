05 Mar 2022 - 11:11- Spor G: 05 Mar 2022 - 11:12

Eray Şamdan bu kez sevindi
Eray Şamdan bu kez sevindi mask

İlimizin ve ülkemizin Türk karatesindeki gururu, son olimpiyat ikincisi, 14 Türkiye, 7 Avrupa ve çok sayıda da dünya derecesine sahip olan Eray Şamdan, Kocaelispor’un Keçiörengücü ile oynadığı maçı yerinde izleyenler arasındaydı. Maç boyunca büyük bir heyecan yaşayan Şamdan son dakikada atılan golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Kocaelispor’un Boluspor maçına da gelen ve 2-1 kaybedilen bu maçın ardından üzülen başarılı sporcu bu kez sevinçli bir şekilde stattan ayrıldı. Eray Şamdan mücadeleyi Kocaeli İl Spor Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Atalı ile birlikte takip etti.

05 Mar 2022 - 11:11 - Spor

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