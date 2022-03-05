İzmit Belediyesi Kütüphanesine vatandaşlardan yoğun ilgi

Sağlıklı ders çalışma ortamı, zengin kaynağı ve sınırsız internet erişimine açık kullanılabilir bilgisayarlarıyla hizmet vermeye devam eden İzmit Belediyesi Kütüphanesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle ders çalışmak ve kitap okumak adına İzmit için önemli bir merkez olan İzmit Belediyesi Kütüphanesi her ay binlerce kişiyi ağırlıyor.

5 GÜNDE 1300 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Sabah saatlerinde uzun kuyrukların oluştuğu İzmit Belediyesi Kütüphanesini, 28 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında bin 300 kişi ziyaret etti. 48 yeni üyenin kaydının yapıldığı kütüphane ayda ortalama 6 bin kişiye hizmet veriyor. Güler yüzlü personeli ve sağlıklı ortamıyla özellikle öğrencilerin tercihi olmaya devam eden İzmit Belediyesi haftanın 6 günü hizmet vermeyi sürdürüyor.