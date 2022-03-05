05 Mar 2022 - 11:36- Spor G: 05 Mar 2022 - 11:38

Bu yılın ilk iç saha galibiyeti!
Bu yılın ilk iç saha galibiyeti! mask

Kimsenin kimseye acımadığı, gözünün yaşına bakmadığı 1. Lig’de atılan her gol, alınan her puanın değeri oldukça fazla. Kocaelispor için de bu durum geçerli ancak özellikle iç sahada takımın puan kaybetme lüksü kalmadı. Maç öncesi 29 puan puanla ateşi yakından hisseden yeşil siyahlılar Rasheed’in 90+1. dakikadaki golü ile maçı 1-0 kazandı ve sahasında 4 maç sonra 3 puanla tanıştı.

85 GÜN SONRA

Kocaelispor son iç saha galibiyetini 10 Aralık 2021’de Erzurumspor karşısında 2-0’lık skorla elde etmişti. O maçtan sonra sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan, Ankaragücü ve Boluspor’a bir birinden şanssız maçların ardından 2-1 mağlup olan yeşil siyahlılar Keçiören’i uzatmalardaki golü ile devirmesini bildi.  85 gün sonra gelen iç saha galibiyeti taraftarın da yüzünü güldürdü.

05 Mar 2022 - 11:36 - Spor

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