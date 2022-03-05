Bu yılın ilk iç saha galibiyeti!

Kimsenin kimseye acımadığı, gözünün yaşına bakmadığı 1. Lig’de atılan her gol, alınan her puanın değeri oldukça fazla. Kocaelispor için de bu durum geçerli ancak özellikle iç sahada takımın puan kaybetme lüksü kalmadı. Maç öncesi 29 puan puanla ateşi yakından hisseden yeşil siyahlılar Rasheed’in 90+1. dakikadaki golü ile maçı 1-0 kazandı ve sahasında 4 maç sonra 3 puanla tanıştı.
85 GÜN SONRA
Kocaelispor son iç saha galibiyetini 10 Aralık 2021’de Erzurumspor karşısında 2-0’lık skorla elde etmişti. O maçtan sonra sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan, Ankaragücü ve Boluspor’a bir birinden şanssız maçların ardından 2-1 mağlup olan yeşil siyahlılar Keçiören’i uzatmalardaki golü ile devirmesini bildi. 85 gün sonra gelen iç saha galibiyeti taraftarın da yüzünü güldürdü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.