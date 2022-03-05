Emlakçıların seçiminde siyaset tartışması! “Odanın değil hükümetin suçu”

Kocaeli Emlakçılar Odası Olağan Genel Kurulu, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılıyor. Emlakçılar Odası Başkanlığı için mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu tekrar adaylığını açıklarken, Ufuk Turan ve Nuriye Köksal da kendisine rakip oldu. Bin 240 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonrası 9 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu seçilecek. Mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu Beyaz liste ile seçime katılırken, Ufuk Turan Mavi liste, Nuriye Köksal da Turuncu Liste ile seçime girdi.

“BU ODANIN DEĞİL HÜKÜMETİN SUÇU”

Görüş ve öneri bölümünde söz alan tecrübeli emlakçılardan Hüseyin Koçak pandemi döneminde yardım almamalarından yakındı. Koçak, “Oda Başkanı tüm üyelere çalışmalar hakkında mesaj verdiğine inanıyorum. Telefonu 24 saat açıktır. Her derdini bizimle paylaştı. Bir arkadaş belediyelerden bahsetti. Eğer belediye başkanı bizi esnaf kabul etmiyorsa odayı sorgulayamayız. Bu bugünkü iktidarın suçudur. Belediye Başkanının suçudur. Biz ne yaptık Belediye başkanın karşısında geçip vergi veriyoruz, Bizi de esnaf yerine koyun dedik mi? Ben burada hükümeti eleştirmiyorum. Yapılan hatayı eleştiriyorum” ifadelerini kullandı.

“BU ÜLKEYE SOSYAL YARDIMI BU HÜKÜMET GETİRDİ”

Koçak’ın konuşması sırasında salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Oda Üyelerinden Behlül Metin, Koçak’ın ifadelerine tepki gösterdi. Koçak’ı siyaset yapmak ile suçlayan Metin, “Bu ülke sosyal Yardımı bu hükümet döneminde gördü” şeklinde yüksek sesle kürsüye haykırdı. Siyaset yapmadığını belirten Koçak, “Siyaset yapmıyorum. Her partiden insan var. Saygı duyuyorum. Odanın haksızlığından bahsediyorum. Ben odanın hakkını arıyorum” şeklinde konuştu. Koçak’ın sözleri salonda alkışla karşılandı.