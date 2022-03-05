05 Mar 2022 - 13:13- Gündem G: 05 Mar 2022 - 13:17

Galvaniz çöp konteynırı ve tekeri ile sallamalı çöp sepeti satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Galvaniz çöp konteynırı ve tekeri ile sallamalı çöp sepeti satın alınacak
Galvaniz çöp konteynırı ve tekeri ile sallamalı çöp sepeti satın alınacak mask

KARTEPE (KÖSEKÖY) BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ VE TEKERİ İLE SALLAMALI ÇÖP SEPETİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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05 Mar 2022 - 13:13 - Gündem

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