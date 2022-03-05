Çayırova'da 61 m² işyeri icradan satılık

Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 448 Ada, 16 Parsel, ŞEKERPINAR2 Mahalle/Köyde kayıtlı, 480/37110 arsa paylı, tam hisseli, zemin kat 17 nolu işyeri vasıflı taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre Şekerpınar (Cumhuriyet) Mahallesi, Geçit Sokak ile İhlas Sokağa cepheli, TEM Otoyoluna çok yakın olup, parsel üzerinde "Asia Kuyumcular Çarşısı" isimli, 3 katlı bir bina bulunmaktadır.

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