05 Mar 2022 - 16:35- Spor G: 05 Mar 2022 - 16:36

Brisa bunu hep yapıyor
Brisa bunu hep yapıyor mask

Brisasporlu bisikletçiler, 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan '120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları'ndan 2 şampiyonluk, 3 ödülle döndü. 8 Brisasporlu ise Türkiye Bisiklet Federasyonunun 10-27 Şubat 2022 Tarihleri arasında Alanya'daki Dağ Bisikleti Milli takım kampında yerini aldı. 23 Yaş altı -U-23 kategorisinde, Süleyman Sefa Temel

birincilik ödülünü kucaklarken, hemen peşinden Ahmet Can Akpınar ikincilik ödülüne hak kazandı. Büyük Erkekler’in şampiyonu ise Emre Yavuz oldu. Briasporlulardan Nadir Yavuz’un milli takım koordinatörü olarak belirlendiği kamptaki diğer Brisasporlu sporcular Süleyman Sefa Temel, Emre Yavuz, Abdürrahim İnal, Zeki Kaygısız, Ahmet Can Akpınar, Yunus Emre Kapsız ve Anıl Tuna Sözer olacak.

 

05 Mar 2022 - 16:35 - Spor

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