05 Mar 2022 - 16:35- Spor G: 05 Mar 2022 - 16:37

A.Ordu ensemize yapıştı: 1-0
A.Ordu ensemize yapıştı: 1-0 mask

1.Lig’de dün, gündüz seansında oynanan maçta Altınordu, yine kaptanı Ahmet İlhan Özek’in golüyle, Yücel İldiz yönetimindeki zirve adayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 yenerek, Kocaelispor ile arasındaki farkı 3 puan daha kapattı ve ensesine yapıştı. Keçiörengücünü 1-0 yenen Kocaelispor 32 puana ulaşırken, düşme hattındaki Altınordu da yine 1-0’lık skorla 28 puana yükseldi.

05 Mar 2022 - 16:35 - Spor

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