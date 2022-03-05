A.Ordu ensemize yapıştı: 1-0

1.Lig’de dün, gündüz seansında oynanan maçta Altınordu, yine kaptanı Ahmet İlhan Özek’in golüyle, Yücel İldiz yönetimindeki zirve adayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 yenerek, Kocaelispor ile arasındaki farkı 3 puan daha kapattı ve ensesine yapıştı. Keçiörengücünü 1-0 yenen Kocaelispor 32 puana ulaşırken, düşme hattındaki Altınordu da yine 1-0’lık skorla 28 puana yükseldi.