Karne: 3.5’tan 4…

Kocaelispor’un, 1-0 kazandığı Keçiörengücü iç saha maçı karnesi şöyle…

İSMET YUMAKOĞULLARI: Her geçen gün kendine güveni daha da artıyor ve savunmasıyla daha iyi anlaşıyor. 1.92’lik dev iyi yolda…

MAZLUM DEMİR (4): Tam bir lider. Menemen’in eski kaptanı, Kocaelispor’un da gizli kaptanı gibi. Yine çok iyi yer tuttu, topu oyuna iyi soktu.

BERKAY DABANLI (3): zaman zaman inanılmaz hatamlar yapıyor, güven sarsıyor ama iyi niyetli. Ön libero ile uyumu yok. Ama bu noktada haklı. Çünkü önündeki adamlar sürekli değişiyor.

SEMİH KARADENİZ (3): Şu öfkeli görüntüsü ona yakışmıyor. Daha sakin olmalı. Agresif futbol ise takımı tetikliyor. Mehmet Yılmaz’ı kesemez ama, başka yerde kullanılmalı.

KEREM CAN AKYÜZ (3): İyi gidiyor. Zaman zaman kademe hataları yapıyor ama, Berkay ile kademeyi daha da geliştirmeli. Ofans gücü de iyi yolda. Sürpriz asist ve goller de bekliyoruz.

GEORGES MANDJECK(3): Adam oynayacak ama öyle bazit hatalar yapıyor ki, güven kaybediyor. Gereksiz çalımlar yüreğimizi ağzımıza getiriyor. Basit oynasa, daha faydalı olacak. Bize şov değil 3 puan lazım.

MEHMET TAŞ (3): Zaman zaman o da kritik hatalar yapıyor ve bir anda savunmayı savunmasız bırakıyor. Daha çok sorumluluk almalı, tecrübesi fazla. Bunun yüzde 80’ini vermeli.

KOLOVAS (3): Adaptasyon süreci devam ediyor. Adeta uzaydan gelmiş gibi. Arkadaşlarıyla daha iletişim halinde olmalı. Çok iyi niyetli ve kaliteli bir adam. Sorumluluk almalı. Tam bir Akdeniz insanı ama, Avrupalı yeteneklere sahip.

MICHAEL PEREIRA (2): Sürekliliği yok. Ara sıra gözüküyor sonra kendini kaybettiriyor. Kendi yeteneğini kendi ayaklarıyla engelliyor. Motive olamıyor. Altıparmak acilen el atmalı. Asistlerini unutmak istemiyoruz.

BENHUR KESER (4): İşte kaptan. Gerçek hafta durgundu, ürkekti. Sakattı. Bu hafta da tam iyileşmedi ve zaman zaman ayak frenini çekti ama, her pozisyonda vardı. Benhur tam bir lider. 41 yıllık Körfezli gibi.

BABACAR GUEYE (3): Kalitesi tartışılmaz. En kötü hali bile takıma katkı yapıyor. Hala idman eksiği var, giderirse gollere devam eder. Alınması doğal, oyundan düşmüştü. Takımı, çıktığı dakikalara yakın eksik bıraktı…