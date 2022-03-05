Kandıralılar’dan Rektör Elmas’a ziyaret

Prof. Dr. Mehmet Bayrak Başkanlığındaki Kocaeli Kandıralılar Derneği yöneticileri, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ı makamında ziyaret etti. Başiskele Yeniköy’de Üniversite merkezinde gerçekleşen ziyarete Kocaeli Kandıralılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Bayrak, Erdal Baykara ve Salim Yaşar, Denetim Kurulu üyeleri Ahsen Okyar ve İlker Altınten, Danışma Kurulu üyeleri Ali Kahraman ve Tolga Havuç katıldı.
“ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAKTIR”
Elmas’ın yeni görevinde başarılar dileyen Prof. Dr. Mehmet Bayrak, “Prof. Dr. Muzaffer Elmas hocam, yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası arenada kazandığı bilgi birikimi ve tecrübesiyle başta Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne, ilimize ve ülkemize önemli katkılar sunacaktır” dedi.
“35 YILLIK EĞİTİM”
Rektör Muzaffer Elmas ise, “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, otuz beş yıllık bir eğitim - öğretim tecrübesine sahip Avrupa Eğitim Grubunun 2009 yılında Meslek Yüksekokulu ile İstanbul’da başladığı ve 2016 yılında Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi ile devam ettirdiği yükseköğretim alanındaki faaliyetlerinin son halkasını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.