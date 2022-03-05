05 Mar 2022 - 16:38- Gündem G: 05 Mar 2022 - 16:41

Kandıralılar’dan Rektör Elmas’a ziyaret

KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, makamında Kocaeli Kandıralılar Derneği yöneticilerini ağırladı
Kandıralılar’dan Rektör Elmas’a ziyaret mask
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Prof. Dr. Mehmet Bayrak Başkanlığındaki Kocaeli Kandıralılar Derneği yöneticileri, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ı makamında ziyaret etti. Başiskele Yeniköy’de Üniversite merkezinde gerçekleşen ziyarete Kocaeli Kandıralılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Bayrak, Erdal Baykara ve Salim Yaşar, Denetim Kurulu üyeleri Ahsen Okyar ve İlker Altınten, Danışma Kurulu üyeleri Ali Kahraman ve Tolga Havuç katıldı.

“ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAKTIR”

Elmas’ın yeni görevinde başarılar dileyen Prof. Dr. Mehmet Bayrak, “Prof. Dr. Muzaffer Elmas hocam, yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası arenada kazandığı bilgi birikimi ve tecrübesiyle başta Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne, ilimize ve ülkemize önemli katkılar sunacaktır” dedi.

“35 YILLIK EĞİTİM

Rektör Muzaffer Elmas ise, “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, otuz beş yıllık bir eğitim - öğretim tecrübesine sahip Avrupa Eğitim Grubunun 2009 yılında Meslek Yüksekokulu ile İstanbul’da başladığı ve 2016 yılında Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi ile devam ettirdiği yükseköğretim alanındaki faaliyetlerinin son halkasını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

05 Mar 2022 - 16:38 - Gündem

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