‘Tozlu Raflardan Genç Zihinlere’ sloganıyla kitap toplama kampanyası düzenleyen Kocaeli Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Kulübü (Türkçede İZ), bugüne kadar 1000’in üzerinde kitap topladı. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden büyük ilgi gören kampanyaya Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü de 20’in üzerinde kitap bağışlayarak destek oldu. Öğrencilerin düzenlediği kampanyadan büyük mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, gençlerin sosyal sorumluluk projeleri üretmelerinin önemine vurgu yaptı. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi güvenlik biriminde 20 Mart’a kadar toplanacak kitaplarla birlikte tüm kitaplar, Adana Aladağ Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine gönderilecek.
05 Mar 2022 - 16:40- Eğitim Güncelleme: 05 Mar 2022 - 16:41
KOÜ öğrencilerine bir destek de Rektör Hülagü’den
Kocaeli Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Kulübü (Türkçede İZ) tarafından düzenlenen kitap toplama kampanyasına, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de kitap bağışlayarak destek verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.