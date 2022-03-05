KOÜ öğrencilerine bir destek de Rektör Hülagü’den

‘Tozlu Raflardan Genç Zihinlere’ sloganıyla kitap toplama kampanyası düzenleyen Kocaeli Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Kulübü (Türkçede İZ), bugüne kadar 1000’in üzerinde kitap topladı. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden büyük ilgi gören kampanyaya Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü de 20’in üzerinde kitap bağışlayarak destek oldu. Öğrencilerin düzenlediği kampanyadan büyük mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, gençlerin sosyal sorumluluk projeleri üretmelerinin önemine vurgu yaptı. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi güvenlik biriminde 20 Mart’a kadar toplanacak kitaplarla birlikte tüm kitaplar, Adana Aladağ Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine gönderilecek.