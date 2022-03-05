“Onur Buldu, ne arıyorsa sahibinden’de buldu” sloganıyla yola çıkılan eğlenceli reklam filminde, yetenekli oyuncu birçok farklı tipleme ile izleyicileri gülümsetiyor. Otomobil ilanına hızlıca alıcı bulan satıcıdan, tam aradığı otomobili bulan alıcıya; ister şehirden uzak ister şehrin göbeğinde ev arayandan, ikinci el alışveriş kategorisinden sıfır gibi gitar bulan müzisyenden, kendine uygun az kullanılmış telefon, torununa da krampon bulan dedeye kadar tüm kullanıcılar aradıklarını sahibinden.com’da kolayca buluyor. Rafineri Ajans imzası taşıyan ve yönetmenliğini Yücel Yolcu’nun yaptığı reklam filmi 2 Mart tarihinden itibaren TV kanallarında ve dijital platformlarda yayınlanıyor.