“Onur Buldu, ne arıyorsa sahibinden’de buldu” sloganıyla yola çıkılan eğlenceli reklam filminde, yetenekli oyuncu birçok farklı tipleme ile izleyicileri gülümsetiyor. Otomobil ilanına hızlıca alıcı bulan satıcıdan, tam aradığı otomobili bulan alıcıya; ister şehirden uzak ister şehrin göbeğinde ev arayandan, ikinci el alışveriş kategorisinden sıfır gibi gitar bulan müzisyenden, kendine uygun az kullanılmış telefon, torununa da krampon bulan dedeye kadar tüm kullanıcılar aradıklarını sahibinden.com’da kolayca buluyor. Rafineri Ajans imzası taşıyan ve yönetmenliğini Yücel Yolcu’nun yaptığı reklam filmi 2 Mart tarihinden itibaren TV kanallarında ve dijital platformlarda yayınlanıyor.
05 Mar 2022 - 16:41- Ekonomi Güncelleme: 05 Mar 2022 - 16:42
Onur Buldu, ne arıyorsa sahibinden’de buldu!
Türkiye’nin almak, satmak, kiralamak ve keşfetmek için buluştuğu ilan ve alışveriş platformu sahibinden.com’un reklam yüzü, sevilen oyuncu Onur Buldu oldu. Onur Buldu'nun oynadığı yeni reklam filmi yayına girdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.