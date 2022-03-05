Zorlu Grubu’ndan eşit bi’hayat mesajı

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik yaptığı açıklamada “Tüm dünyada kadınların uğradığı ayrımcılık ve eşitsizlikler, toplumsal ve ekonomik sonuçlar doğuruyor. Anlık çözümlerden ziyade, herkesin elini taşın altına koyduğu, sistem temelli bir dönüşüme ihtiyacımız var. Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında fırsat eşitliğini hayatın her alanında savunuyoruz. Eşitlik ve adalet ilkesine dayalı bir dünya düzenini ancak hep birlikte bir seferberlikle kurgulayabiliriz. Bunun için katılımcı bir yaklaşımla, ortak akılla bütüncül çözümler üretmeye odaklanmalıyız” dedi.