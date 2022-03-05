Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik yaptığı açıklamada “Tüm dünyada kadınların uğradığı ayrımcılık ve eşitsizlikler, toplumsal ve ekonomik sonuçlar doğuruyor. Anlık çözümlerden ziyade, herkesin elini taşın altına koyduğu, sistem temelli bir dönüşüme ihtiyacımız var. Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında fırsat eşitliğini hayatın her alanında savunuyoruz. Eşitlik ve adalet ilkesine dayalı bir dünya düzenini ancak hep birlikte bir seferberlikle kurgulayabiliriz. Bunun için katılımcı bir yaklaşımla, ortak akılla bütüncül çözümler üretmeye odaklanmalıyız” dedi.
05 Mar 2022 - 16:42- Ekonomi Güncelleme: 05 Mar 2022 - 16:43
Zorlu Grubu’ndan eşit bi’hayat mesajı
Zorlu Holding yöneticisi Selen Zorlu Melik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Zorlu Grubu’nun toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı “Eşit Bi’Hayat”a ve bu alanda yaptığı çalışmalara değindi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.