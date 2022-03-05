Kişisel gelişim etkinliklerinden biri olan bu etkinlikte günümüz sorunlarından olan Erteleme Hastalığı ve Alışkanlıklar üzerine konuşuldu. Konuyu, Satır Başı Kitap Kulübü üyesi Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencisi Alihan Demiray sundu. Konuşmacı Demiray, konuyu şematize ederek ve bol bol örneklendirmeler yaparak katılımcılara somut bir yaklaşımla aktardı. Erteleme konusunun ardından birbiriyle bağlantılı olan alışkanlıklar konusuna geçildi. Bu konuda katılımcılar alışkanlık oluşturmak için uygulanacak adımları öğrendi.
05 Mar 2022 - 16:51- Gündem Güncelleme: 05 Mar 2022 - 16:52
Satır Başı, gençlerle parlıyor
5 senedir aktif faaliyette olan ve pek çok kitap söyleşisi, seminer ve sosyal projelere imza atmış olan Satır Başı Kitap Kulübü, Erteleme Hastalığı ve Alışkanlıklar üzerine konuşuldu bir etkinlik daha gerçekleştirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.