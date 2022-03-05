05 Mar 2022 - 16:51- Gündem G: 05 Mar 2022 - 16:52

Satır Başı, gençlerle parlıyor

5 senedir aktif faaliyette olan ve pek çok kitap söyleşisi, seminer ve sosyal projelere imza atmış olan Satır Başı Kitap Kulübü, Erteleme Hastalığı ve Alışkanlıklar üzerine konuşuldu bir etkinlik daha gerçekleştirdi
Satır Başı, gençlerle parlıyor mask

Kişisel gelişim etkinliklerinden biri olan bu etkinlikte günümüz sorunlarından olan Erteleme Hastalığı ve Alışkanlıklar üzerine konuşuldu. Konuyu, Satır Başı Kitap Kulübü üyesi Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencisi Alihan Demiray sundu. Konuşmacı Demiray, konuyu şematize ederek ve bol bol örneklendirmeler yaparak katılımcılara somut bir yaklaşımla aktardı. Erteleme konusunun ardından birbiriyle bağlantılı olan alışkanlıklar konusuna geçildi. Bu konuda katılımcılar alışkanlık oluşturmak için uygulanacak adımları öğrendi.

05 Mar 2022 - 16:51 - Gündem

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