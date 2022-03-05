05 Mar 2022 - 16:59- Gündem G: 05 Mar 2022 - 17:13

Berberler’de Bozkurt ve Fidan tekrar karşı karşıya geliyor!

Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda yarın seçim heyecanı yaşanacak. Seçimlerde mevcut Başkan Mustafa Bozkurt ve İsmail Fidan yarışacak. Bilindiği gibi son genel kurulda Bozkurt ve Fidan yarışmış, Fidan seçimleri kaybetmişti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Berberler’de Bozkurt ve Fidan tekrar karşı karşıya geliyor! mask
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Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 9’uncu Olağan Genel Kurul’u yarın saat 12.00’de KESOB toplantı salonunda başlayacak. Mevcut Başkan Mustafa Bozkurt ve İsmail Fidan’ın yarışacağı seçimlerde yaklaşık 450 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Ayrıca seçimlerde 7 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi de seçilecek.  Bilindiği gibi 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde Mustafa Bozkurt ve İsmail Fidan yarışmış, Başkan Bozkurt 152 oy alıp başkan olurken Fidan ise 70 oy alarak seçimi kaybetmişti.

05 Mar 2022 - 16:59 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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