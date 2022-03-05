Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 9’uncu Olağan Genel Kurul’u yarın saat 12.00’de KESOB toplantı salonunda başlayacak. Mevcut Başkan Mustafa Bozkurt ve İsmail Fidan’ın yarışacağı seçimlerde yaklaşık 450 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Ayrıca seçimlerde 7 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi de seçilecek. Bilindiği gibi 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde Mustafa Bozkurt ve İsmail Fidan yarışmış, Başkan Bozkurt 152 oy alıp başkan olurken Fidan ise 70 oy alarak seçimi kaybetmişti.
05 Mar 2022 - 16:59- Gündem Güncelleme: 05 Mar 2022 - 17:13
Berberler’de Bozkurt ve Fidan tekrar karşı karşıya geliyor!
Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda yarın seçim heyecanı yaşanacak. Seçimlerde mevcut Başkan Mustafa Bozkurt ve İsmail Fidan yarışacak. Bilindiği gibi son genel kurulda Bozkurt ve Fidan yarışmış, Fidan seçimleri kaybetmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.