Berberler’de Bozkurt ve Fidan tekrar karşı karşıya geliyor!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 9’uncu Olağan Genel Kurul’u yarın saat 12.00’de KESOB toplantı salonunda başlayacak. Mevcut Başkan Mustafa Bozkurt ve İsmail Fidan’ın yarışacağı seçimlerde yaklaşık 450 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Ayrıca seçimlerde 7 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi de seçilecek. Bilindiği gibi 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde Mustafa Bozkurt ve İsmail Fidan yarışmış, Başkan Bozkurt 152 oy alıp başkan olurken Fidan ise 70 oy alarak seçimi kaybetmişti.