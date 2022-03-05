Galericiler Sitesi’nde yeniden Batı dönemi

İzmit Galericiler Sitesi olarak da bilinen Kocaeli Oto Ticaret Merkezi’nin genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Site içerisinde bulunan yönetim binasında gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olan mevcut Başkan Fahrettin Batı, yeniden başkan seçildi. 91 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Emin Birlik, yardımcılıklarını ise Şemsettin Okkan ile Filiz Öcal yaptı.
İLK HEDEFLERİ NOTERİ SİTEYE GETİRMEK
Düzenlenen genel kurulda oto ticaret merkezinde araç ticareti dışında başka sektörde iş yapan esnafa dükkan açmaya izin verilmemesi, kuaför, berber, büfe gibi ihtiyaç hasıl olan esnaf grupları dışında, oto ticaret merkezinde sadece oto ticaretiyle uğraşan esnaflar olması yönünde karar alındı. Güven tazeleyen Batı yaptığı konuşmada, ilk hedeflerinin noteri siteye getirmek olduklarını belirtti. Bir diğer konu ise yerlerinin tapularını almak olduğunu belirten Batı, Ekonomik olarak da zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi ve geçmişteki ekonomik sıkıntı ile dünyadaki savaş ticaretimizi etkiliyor. Hedefimiz ticareti arttıracak yolları bulma” şeklinde konuştu.
BATININ YÖNETİMİ:
ASİL:
Fahrettin BATI
Ramazan GÜMÜŞGÖZ
Atay AYDIN
Burhan KAYIR
Murat ÇAT
Tamer ERTUĞ
Yadigar POLAT
YEDEK:
Sahir SAYINKAPLAN
Mehmet GÜMÜŞ
Fatih HOYLAN
Şemsettin OKKAN
Nesip DALMIŞ
Kadir YILMAZ
Selma ÖZBAKAN
DENETİM KURULU:
Hasan EFE
Hasan ALBAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.