Galericiler Sitesi’nde yeniden Batı dönemi

İzmit Galericiler Sitesi olarak da bilinen Kocaeli Oto Ticaret Merkezi’nin genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Site içerisinde bulunan yönetim binasında gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olan mevcut Başkan Fahrettin Batı, yeniden başkan seçildi. 91 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Emin Birlik, yardımcılıklarını ise Şemsettin Okkan ile Filiz Öcal yaptı.

İLK HEDEFLERİ NOTERİ SİTEYE GETİRMEK

Düzenlenen genel kurulda oto ticaret merkezinde araç ticareti dışında başka sektörde iş yapan esnafa dükkan açmaya izin verilmemesi, kuaför, berber, büfe gibi ihtiyaç hasıl olan esnaf grupları dışında, oto ticaret merkezinde sadece oto ticaretiyle uğraşan esnaflar olması yönünde karar alındı. Güven tazeleyen Batı yaptığı konuşmada, ilk hedeflerinin noteri siteye getirmek olduklarını belirtti. Bir diğer konu ise yerlerinin tapularını almak olduğunu belirten Batı, Ekonomik olarak da zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi ve geçmişteki ekonomik sıkıntı ile dünyadaki savaş ticaretimizi etkiliyor. Hedefimiz ticareti arttıracak yolları bulma” şeklinde konuştu.

BATININ YÖNETİMİ:

ASİL:

Fahrettin BATI

Ramazan GÜMÜŞGÖZ

Atay AYDIN

Burhan KAYIR

Murat ÇAT

Tamer ERTUĞ

Yadigar POLAT

YEDEK:

Sahir SAYINKAPLAN

Mehmet GÜMÜŞ

Fatih HOYLAN

Şemsettin OKKAN

Nesip DALMIŞ

Kadir YILMAZ

Selma ÖZBAKAN

DENETİM KURULU:

Hasan EFE

Hasan ALBAR