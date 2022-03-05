Kocaeli Emlakçılar Odası'nda Hacıoğlu yeniden başkan seçildi

Kocaeli Emlakçılar Odası 3'üncü Olağan Genel Kurulu, bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu, Ufuk Turan ve Nuriye Köksal'ın kıran kırana yarıştığı kongre gergin bir ortamda yaşandı. Yumrukları konuştuğu kongrede oy kullanma işlemi saat 17.00'a kadar sürdü. Oy sayma işlemi sonrası oyların büyük bir çoğunluğunu alan mevcut başkan Alpay Hacıoğlu seçimi 473 oyla kazandı. En yakın rakibi Ufuk Turan 383 Oy alırken. Nuriye Köksal ise 33 oy alabildi. Geçersiz oy sayısı ise 7.

ALPAY HACIOĞLU YÖNETİMİ

Alpay Hacıoğlu

Recep Avcı

Yalçın Karaçetin

İbrahim Kabak

Eylem Büyük

Aynur Ceylan

Seyfettin Anılış

Fatma Kanat

Aydın Toksöz

Denetim Kurulu

Uygar Biber

Ergün Yıldız

Muhammet Ali Akdeniz