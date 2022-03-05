05 Mar 2022 - 17:28- Gündem G: 05 Mar 2022 - 17:32

Kocaeli Emlakçılar Odası'nda Hacıoğlu yeniden başkan seçildi

Kocaeli Emlakçılar Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Alpay Hacıoğlu yeniden başkan seçildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli Emlakçılar Odası 3'üncü Olağan Genel Kurulu, bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu, Ufuk Turan ve Nuriye Köksal'ın kıran kırana yarıştığı kongre gergin bir ortamda yaşandı. Yumrukları konuştuğu kongrede oy kullanma işlemi saat 17.00'a kadar sürdü. Oy sayma işlemi sonrası oyların büyük bir çoğunluğunu alan mevcut başkan Alpay Hacıoğlu seçimi 473 oyla kazandı. En yakın rakibi Ufuk Turan 383 Oy alırken. Nuriye Köksal ise 33 oy alabildi. Geçersiz oy sayısı ise 7. 

ALPAY HACIOĞLU YÖNETİMİ
Alpay Hacıoğlu
Recep Avcı
Yalçın Karaçetin
İbrahim Kabak
Eylem Büyük
Aynur Ceylan
Seyfettin Anılış
Fatma Kanat
Aydın Toksöz

Denetim Kurulu
Uygar Biber
Ergün Yıldız
Muhammet Ali Akdeniz

05 Mar 2022 - 17:28 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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