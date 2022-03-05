Kocaeli Emlakçılar Odası'nda Hacıoğlu yeniden başkan seçildi

Kocaeli Emlakçılar Odası 3'üncü Olağan Genel Kurulu, bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu, Ufuk Turan ve Nuriye Köksal'ın kıran kırana yarıştığı kongre gergin bir ortamda yaşandı. Yumrukları konuştuğu kongrede oy kullanma işlemi saat 17.00'a kadar sürdü. Oy sayma işlemi sonrası oyların büyük bir çoğunluğunu alan mevcut başkan Alpay Hacıoğlu seçimi 473 oyla kazandı. En yakın rakibi Ufuk Turan 383 Oy alırken. Nuriye Köksal ise 33 oy alabildi. Geçersiz oy sayısı ise 7.
ALPAY HACIOĞLU YÖNETİMİ
Alpay Hacıoğlu
Recep Avcı
Yalçın Karaçetin
İbrahim Kabak
Eylem Büyük
Aynur Ceylan
Seyfettin Anılış
Fatma Kanat
Aydın Toksöz
Denetim Kurulu
Uygar Biber
Ergün Yıldız
Muhammet Ali Akdeniz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.