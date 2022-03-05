Güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Mart verilerine göre, 360 bin 353 test yapıldı. Son 24 saatte, 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi. Bugün 57 bin 894 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 4 Mart verilerine göre, dün 365 bin 614 test yapılmıştı. Dün, 38 bin 283 vaka tespit edilirken, 180 kişi hayatını kaybetmiş ve 63 bin 311 kişi sağlığına kavuşmuştu.