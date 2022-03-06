İzmitli Periler, Çankaya Üniversitesi’ni “82-79”la geçti

UMF Yapı İzmit Belediyespor, KBSL 20. haftasında Çankaya Üniversitesi’ni ağırladı. İzmitli Periler, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 23-22 geride kapattı. İkinci periyotta vitesi arttırarak farkı çift haneye taşıyan İzmit Belediyespor, ilk yarıyı 46-35 önde kapattı. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren İzmit Belediyespor son çeyreğe 70-59 önde girdi. İzmitli periler son dakikalarına geride girdiği maçı 82-79 kazandı.
NİRRA FİELDS YILDIZLAŞTI
İzmit Belediyespor’da 27 sayı 11 ribaundla oynayan Kanadalı Nirra Fields, galibiyette başrol oynadı. Takımın yeni transferi Nikolina Babic de kaydettiği 14 sayı ile göz doldurdu. İzmitli Periler’de Viktoria Mircheva 16, Kristina Higgins 12, İdil Türk 8 ve Gülse Uğur 5 sayı ile galibiyete katkı verdi. İzmit Belediyespor bu galibiyet ile ligdeki altıncı galibiyetini aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.