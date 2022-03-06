2006’da doğmak suç mu!

2021-2022 Gençlik Gelişim Sezonu devam ediyor. An itibari ile Gelişim Ligi’nde 19 yaş grubu mücadele ediyor. TFF, 15 ve 17 yaş gruplarını da başlatacağını duyurdu. Ancak 16 yaş grubu ile ilgili bir tasarrufta bulunmadı. 2 yıldır pandemi nedeni ile futboldan uzak kalan 2006 doğumlu Gelişim Ligi futbolcuları bu kararın ardından yeni bir yıkım daha yaşadı.

İNANILMASI GÜÇ OLAY

Elit Lig’de an itibari ile 16,17 ve 19 yaş gruplarının ligleri devam ediyor. Mart ayının üçüncü haftasında da 14 ve 15 yaş gruplarının sezonları başlayacak. 19 yaş grubunun sezonunun devam ettiği Gelişim Ligi’nde de 15 ve 17 yaş gruplarında yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Ancak 16 yaş grubu ile ilgili kararın olumsuz çıkması şaşkınlık içerisinde karşılandı.

TAKIMLAR KURULDU, AMA?

Kulüpler, gençlik gelişim sorumluları, veliler ve sporcular karara tepkili. Bir süre önce TFF’nin umut verir nitelikteki yaklaşımı nedeni ile ülkedeki çok sayıda kulüp, gelişim liglerine katılmak için 2006 doğumlu futbolcularına uzun süredir antrenman yaptırdı ve takım kurdu. Konu ile ilgili yetkililere ulaşıldı ancak TFF sorumluları dilekçe ile başvuru yapılmasını istedi.

LİSANSLARINI İSTİYORLAR

Kulüpler, daha önce Gelişim Ligi’nde U-16 yaş grubunun da yer alması gerektiğini belirtir bir başvuruda bulunsa da karşılığın farklı gelmesine hayli içerledi ve “Bize sezon başında -Gençlik Gelişim Ligi’nde 17 ve 19 yaş grupları oynatılacak, 16’lar kendi illerinin yerel liglerinde oynasın- deselerdi ona göre hareket ederdik. Ancak öyle olmadı. Her yaş grubu var ancak 16 grubu yok. 11 Mart’ta ise transfer süreci sona eriyor. Aileler ve diğer kulüpler 2006 doğumlu oyuncu grubumuzdaki futbolcuların lisanslarını istiyor” dediler.

ALT YAPIMIZI MI BOŞALTALIM?

Kulüpler öte yandan “2006 doğumlu çocuklarımızın ne günahı var? Okul maçlarında izin var, Elit Lig’de izin var ancak Gelişim Ligi’nde 16 yaş grubunun yer almasına izin yok! Ne yapalım, grubumuzu mu dağıtalım, alt yapımızı mı boşaltalım? Bu kadar emek verilmiş, futbolcular umutlanmış ancak bu çocukların Gelişim Ligi’nde oynayamama durumu söz konusu. Eğer öyle olursa 2006 doğumlu futbolcular 3 yıl futboldan uzak kalmış olacak. Gerçekten çok şaşkınız… Yetkililerden konunun düzeltilmesi bekliyoruz” diyorlar.