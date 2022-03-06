Bizim çocuklar Beşiktaş’ı elinden kaçırdı! “3-2”

Kocaelispor Elit U-17 takımı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaştı. Grup liderliği açısından önemli olan maçı yeşil siyahlılar 3-2 kaybetti ve 26 puanda kaldı. Yeşil siyahlılar çarşamba günü erteleme maçında Eyüpspor’u konuk edecek.

OLCAN PENALTIDAN FİLELERİ BULDU

90 dakika boyunca müthiş bir mücadele ortaya koyan ve çok sayıda net golleri kaçıran Kocaelispor’un gençleri henüz 20. saniyede Bedirhan ile çok net bir gol kaçırdı. Yusuf Mutlu ve Enes ile gole yine yaklaşan ekibimiz Mustafa’nın golü ile geriye düştü. 30. dakikada hızlı gelişen Kocaelispor atağında Olcan ceza sahası içinde düşürüldü ve Kocaelispor penaltı kazandı. Aynı futbolcu penaltıda topla kaleciyi ayrı yerlere gönderdi ve skora denge geldi.

BEŞİKTAŞ KALECİSİ EMİR TAKIMINI SIRTLADI

Kocaelispor ilk yarının son saniyelerinde yine Bedirhan ile akıl almaz bir kaçırdı. Maçın adamı kaleci Emir’i karşısında gören başarılı futbolcu topu filelere gönderemedi ve Emir inanılmaz bir kurtarışla devrenin 1-1 sona ermesini sağladı. Kocaelispor ilk yarıdaki akıllı ve etkili oyununa ikinci yarıda da devam etti. Merkezi kapatan ve kazandığı topları akılcı değerlendiren yeşil siyahlılar Arda Efe’nin kafa golü ile 2-1 geriye düştü.

AKIL ALMAZ GOLLER KAÇTI

Berberliği bulmak için çok adamla yüklenmeye devam eden Kocaelispor, Oğulcan ile beraberliği yakaladı. Bedirhan’ın köşe vuruşunda topa çok iyi yükselen başarılı stoper Oğulcan net bir kafa vuruşu sonrası Beşiktaş ağlarını havalandırdı ve skor 2-2’ye geldi. Kalan 20 dakikalık süre içerisinde Kocaelispor Yusuf Mutlu, Eren Yıldırım, ve Bedirhan (2) ve Enes (2) ile olmak üzere tam 6 kez golle burun buruna gelse de bir türlü ağları bulamadı.

GALİBİYET HAKKIMIZDI

Maçın 87. dakikasında savunma arkasına sarkan Mustafa’yı kaçıran yeşil siyah siyahlılar rakibinin üçüncü golüne engel olamadı. (3-2) Kalan kısa sürede beraberlik için elinden geleni yapan yeşil siyahlı gençler ahlarla vahlarla rakibini elinden kaçırdı ve maçı 3-2 kaybetmekten kurtulamadı. Kocaelisporlu futbolcular maçın ardından büyük bir üzüntü yaşarken, genç ve başarılı teknik sorumlu Emre Denizli oyuncularını tek tek kutlarken futbolcularına “Sizlerle gurur duyuyorum” dedi.