İzmit Belediyesi Fethiye’de milimetrik titizlikle çalışıyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları hızlı bir şekilde sürdüren ekipler, manevra kabiliyetinin dahi olmadığı dar sokaklarda zor koşullara rağmen titizlikle ve tüm önlemleri alarak çalışmaya devam ediyor.

BÖLGE ESNAFI MEMNUN

Ekipler, Şaban Sarıgülle Sokak’ta altyapı çalışmaları ve kanalizasyon bağlantılarını gerçekleştiriyor. Çalışmaları İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen de yakından takip ediyor. Güreşen, bölge esnafıyla da sık sık sohbet ederek gerçekleştirilen çalışmalara dair bilgi paylaşıyor. Bölge esnafı da İzmit Belediyesi yetkililerine çalışmaların hızlı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar.