06 Mar 2022 - 10:58- Gündem G: 06 Mar 2022 - 11:00

Büyükşehir şehitliğe sahip çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği’nde bakım ve onarım çalışmalarına başladı
Büyükşehir şehitliğe sahip çıkıyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok mezarlığın bakım ve onarım çalışmasını yaparken, vatan için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerin ebedi istirahatine çok özen gösteriyor. Bu kapsamda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yaklaşırken Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği’nde bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

BOYAMA VE TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatan, millet ve bayrak uğrunda canlarını feda eden şehitlere minnetini her fırsatta gösteriyor. Bu doğrultuda daha önce çiçeklendirme çalışması yapılan İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği’nin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından boyama ve temizlik çalışmalarına başlandı.

 ŞEHİTLİKLER DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENİYOR

Şehitliklerde herhangi bir eksiklik veya olumsuz görüntü oluşmaması için düzenli olarak bakım ve onarım çalışmalarını yapan ekipler, çalışmalarını saygı ve minnet duygusuyla birleştirerek titizlikle sürdürüyor. Ekipler, şehitliği bakımlı bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor.

 

06 Mar 2022 - 10:58 - Gündem

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