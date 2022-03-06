Büyükşehir şehitliğe sahip çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok mezarlığın bakım ve onarım çalışmasını yaparken, vatan için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerin ebedi istirahatine çok özen gösteriyor. Bu kapsamda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yaklaşırken Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği’nde bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
BOYAMA VE TEMİZLİK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatan, millet ve bayrak uğrunda canlarını feda eden şehitlere minnetini her fırsatta gösteriyor. Bu doğrultuda daha önce çiçeklendirme çalışması yapılan İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği’nin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından boyama ve temizlik çalışmalarına başlandı.
ŞEHİTLİKLER DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENİYOR
Şehitliklerde herhangi bir eksiklik veya olumsuz görüntü oluşmaması için düzenli olarak bakım ve onarım çalışmalarını yapan ekipler, çalışmalarını saygı ve minnet duygusuyla birleştirerek titizlikle sürdürüyor. Ekipler, şehitliği bakımlı bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.