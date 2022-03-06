TURMEPA’da Başkan Doğusel güven tazeledi

İlimizin en etkin çevre derneklerinden Turmepa Genel Kurulu tamamlandı. Kurucu Başkan Vedat Doğusel, tek aday olarak güven tazelerken, Pandemi döneminde kıymeti daha iyi anlaşılan denizlerimizi temiz tutmak için gönüllü çalışmaları daha da genişleteceklerini kaydetti.

KOCAELİ İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

Ülkemizin denizleri ve su kaynaklarını korumak amacıyla 1994 yılında Rahmi Koç’un kurucu başkanlığında, İMEAK Deniz Ticaret Odası ile birlikte kurulan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Kocaeli Şubesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel kurucu başkanlığında 2018 yılında açıldı. Özellikle Mavi Nefes Eğitim Otobüsü Projesi ile öğrencilere denizin önemi ve koruması hakkında önemli bilgilerin aktarılmasını sağlayan dernek, birçok çevreci çalışmada da başı çekmişti. TURMEPA Kocaeli Şubesi’nin bir süredir Pandemi nedeniyle ertelenen kongresi önceki gün İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nin çok amaçlı hizmet binasında gerçekleşti.

GENİŞ KATILIM

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Aykan Karademir, Kocaeli Kırım Tatarları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zümran Aracı, Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Vatan ve Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül ile çok sayıda üyenin katıldığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu seçimleri yapıldı. Tek adaylı genel kurulda Kurucu Başkan Vedat Doğusel, güven tazeledi.

DENİZLERİN ÖNEMİ

Başkan Doğusel, salgın döneminde denizlerin kıymetinin bir kez daha anlaşıldığına vurgu yaparak, “Denizlerimizin ve kıyılarımızın kirliliğini önlemek ve bu hayati derecede önem taşıyan gönüllülük hareketinin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için tüm faaliyet ve projelerimiz ilimizde ve ülkemizin her yerinde büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Denizlerimizi korumak doğru bilinçlenmekle olur. Denize atılan herşeyin kendiliğinden kaybolacağını düşünmek, denizlerin kendi kendini temizlemesini beklemek doğru bir yaklaşım olmadığı gibi, insan olarak bizlere de görevler düştüğünü unutmamalıyız” dedi.

DENİZ TEMİZLİĞİNE VURGU

Toplantıda TURMEPA Mali İşler ve Ticari İşler Yöneticisi Emrullah Öztürk’ün, dernek ve faaliyetler hakkında sunumu da beğeniyle dinlendi. Yönetim ve Denetim raporları da okunarak, onaylandı. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Kırım Tatarları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zümran Aracı, Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Vatan ve Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül de genel kurula kısa birer konuşmayla hitap ettikten sonra Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri yapıldı. Divan Başkanlığı’nı Dr.Kürşat Bal’ın yaptığı kongrede Kurucu Başkan Vedat Doğusel, tek aday olarak güven tazeledi.

YÖNETİM KURULU

Vedat Doğusel (YK Başkanı)

Can Özgüleç

Bilgin İşler

Ali Keskin

Erkan Modoğlu

Kürşat Bal

Görkem Mergenay

DENETLEME KURULU

Abdullah Köktürk

Prof. Dr. Aykan Karademir

Salih Zeki Şirinoğlu