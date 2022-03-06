06 Mar 2022 - 11:04- Asayiş G: 06 Mar 2022 - 11:07

Tartışmanın sonu kanlı bitti! 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Tartışmanın sonu kanlı bitti! 1 yaralı mask

Gebze Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde G.A. ile E.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle G.A, E.K'yi sol bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı E.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olay yerinden kaçan G.A'yı yakalamak için çalışması sürüyor.

06 Mar 2022 - 11:04 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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