Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Olay, dün Darıca Cami Mahallesi Cezmi Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat bölgesinde yaşanan toprak kayması sebebiyle, yan tarafta bulunan sitenin istinat duvarı çöktü. Sitede yaşayanlar büyük korku yaşadı. 2 bloktan oluşan ve toplam 22 dairenin bulunduğu site, tedbir amacıyla boşaltıldı. Site sakinleri, geceyi yakınlarının evlerinde ve otellerde geçirdi. İnşaat firması yetkililerinin ise site sakinleri ile görüşerek çöken istinat duvarının onarılacağını söyledikleri öğrenildi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

İstinat duvarının çökme anı bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, duvarın büyük bir gürültü ile çöktüğü anlar yer alıyor.