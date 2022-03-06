Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Olay, dün Darıca Cami Mahallesi Cezmi Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat bölgesinde yaşanan toprak kayması sebebiyle, yan tarafta bulunan sitenin istinat duvarı çöktü. Sitede yaşayanlar büyük korku yaşadı. 2 bloktan oluşan ve toplam 22 dairenin bulunduğu site, tedbir amacıyla boşaltıldı. Site sakinleri, geceyi yakınlarının evlerinde ve otellerde geçirdi. İnşaat firması yetkililerinin ise site sakinleri ile görüşerek çöken istinat duvarının onarılacağını söyledikleri öğrenildi.
ÇÖKME ANI KAMERADA
İstinat duvarının çökme anı bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, duvarın büyük bir gürültü ile çöktüğü anlar yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.