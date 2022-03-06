06 Mar 2022 - 12:42- Spor G: 06 Mar 2022 - 12:43

Kocaelispor U-16’yı basit hatalar yaktı
Kocaelispor U-16’yı basit hatalar yaktı mask
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Kocaelispor Elit U-16 takımı Gelişim Ligi’nin 18. haftasında konuk olduğu Beşiktaş’a her iki yarıda da yediği 2’şer golle 4-0 mağlup oldu. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’ndeki maçın ilk yarısında iyi bir futbol ortaya koyan yeşil siyahlılar bir birinden basit hata sonrası iki topu ağlarından çıkarmak zorunda kaldı. İkinci yarının başında yeşil siyahlılar kaleci Mehmet Tuğra’nın hatasını değerlendiremedi ve mutlak bir gol kaçırdı, 4 dakika sonra bariz penaltısı çalınmayan Kocaelispor bu 45 dakikada kalesinde 2 gol daha gördü ve mücadele 4-0 sona erdi.

06 Mar 2022 - 12:42 - Spor

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