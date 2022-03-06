06 Mar 2022 - 12:42- Gündem G: 06 Mar 2022 - 12:44

Hürriyet küresel zirveye konuşmacı olarak katılacak

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde önümüzdeki günlerde küresel ölçekte gerçekleştirilecek olan Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nde yurt içi ve dışından önemli belediye başkanlarıyla birlikte konuşmacı olacak
Hürriyet küresel zirveye konuşmacı olarak katılacak mask

Günümüzün büyük önceliği olan “sürdürülebilirlik” konusu küresel ölçekte tartışılacağı Sürdürülebilir Kentler Zirvesi 18 Mart’ta Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ICLEI Avrupa Bölge Direktörü Wolfgang Teubner, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir BB Başkanı Tunç Soyer ve hem yurt dışı hem yurt içinden birçok belediye başkanının da yer alacağı programa katılacak. 

UYGULAMALAR ELE ALINACAK

Başkan Hürriyet program kapsamında yapılacak Başkanlar Panelinde konuşmacılardan biri olacak. Başkanlar Paneli oturumunda çeşitli kentlerin karşılaştığı zorluklar, sürdürülebilirlik stratejileri ve iyi uygulamaları tartışılacak, sürdürülebilirlik konusunda kabul edilen hedeflerin nasıl hayata geçirilebileceği gösterilecek.

HÜRRİYET BAŞKANLAR PANELİNDE

Küresel Savunuculuk Direktörü, ICLEI Dünya Sekretaryası Yunus Arikan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Başkanlar Panelinde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in dışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Malmö Belediye Başkanı Katrin Jammeh, Mannheim Belediye Başkanı Peter Kurz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de yer alacak.

06 Mar 2022 - 12:42 - Gündem

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